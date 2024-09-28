السبت 28 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

بـ لعبة الدومينو، متحدث جيش الاحتلال يستفز حزب الله بعد اغتيال القيادات (فيديو)

العميد عباس نيلفروشان،
العميد عباس نيلفروشان، فيتو

نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أسماء وصور قياديي حزب الله الذين اغتالهم، بينهم الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

وظهرت في مقطع الفيديو المنشور عبر حساب أدرعي على منصة إكس مجموعة أحجار الدومينو يحمل كل منها صورة واسم قيادي في  حزب الله، وهي تتساقط على بعضها إلى حين الوصول إلى اسم أمين عام الحزب حسن نصر الله.

 وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل استهداف كل من يروج ويتورط في أعمال  ضد  إسرائيل".

 

أفادت وكالة مهر الإيرانية بمقتل العميد عباس نيلفروشان مسؤول ملف لبنان في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في الهجوم الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية في بيروت.

 

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وقبل وقت سابق أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري اليوم السبت، بتوجيه ضربة بعد قليل ضد القدرات الإستراتيجية لـ "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال هاجاري: "في الساعات القليلة المقبلة سنهاجم القدرات الإستراتيجية التي دفنها حزب الله تحت ثلاثة مبانٍ في قلب الضاحية في بيروت".

وأشار الجيش إلى أن البنايات التي سيتم استهدافها، يخزن بها صواريخ مضادة للسفن.

 

الضوء الأخضر للهجوم على الضاحية الجنوبية 


وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعطى  الضوء الأخضر  للهجوم على الضاحية الجنوبية قبل بدء خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي خطوة تشير إلى متابعة نتنياهو المباشرة للعملية، نشر مكتبة عبر منصة "إكس" صورة له وهو يمسك سماعة الهاتف، مع تعليق يقول: "لحظة التصديق على القصف في الضاحية الجنوبية لبيروت".

 

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