الدوري الإنجليزي، وست هام يتأخر أمام برينتفورد بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق برينتفورد علي فريق وست هام يونايتد بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهم اليوم السبت ضمن الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح برينتفورد التسجيل مبكرا عن طريق برايان مبيمو، بعدما أضاف الهدف الأول في الدقيقة الأولى من المباراة.

تشكيل وست هام أمام برينتفورد

تشكيل برينتفورد أمام وست هام

ترتيب الدوري الإنجليزي

1. مانشستر سيتي 13 نقطة

2. ليفربول 12 نقطة

3. أستون فيلا 12 نقطة

4. أرسنال 11 نقطة

5. تشيلسي 10 نقاط

6. نيوكاسل يونايتد 10 نقاط

7. برايتون 9 نقاط

8. نوتينغهام فورست 9 نقاط

9. فولهام 8 نقاط

10. توتنهام هوتسبير 7 نقاط

11. مانشستر يونايتد 7 نقاط

12. برينتفورد 6 نقاط

13. بورنموث 5 نقاط

14. وست هام يونايتد 4 نقاط

15. ليستر سيتي 3 نقاط

16. كريستال بالاس 3 نقاط

17. إبسويتش تاون 3 نقاط

18. ساوثهامتون نقطة

19. إيفرتون نقطة

20. وولفرهامبتون نقطة