مصرع 13 شخصا جراء انفجار بمحطة وقود بداغستان
لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب 11 آخرون جراء انفجار وقع في محطة للوقود بضواحي مدينة محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية في شمال القوقاز.
وقال أليكسي كوزنيتسوف مساعد وزير الصحة الروسي إن 4 مصابين يتلقون العلاج أحدهم في حالة خطيرة، و3 آخرين في حالة متوسطة.
انفجار في محطة للوقود بضواحي مدينة محج قلعة
وأضاف أن 3 مصابين آخرين خرجوا من المستشفى، بينما تلقى 4 آخرون الإسعافات في مكان الحادث.
ووقع انفجار أعقبه حريق في محطة الوقود على الطريق السريع الفيدرالي في ضواحي محج قلعة، وأسفر عن تدمير مبنى المحطة قبل أن يمتد إلى مطعم مجاور ومركز لصيانة السيارات.
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