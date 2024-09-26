الخميس 26 سبتمبر 2024
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روسيا: سبتمبر في موسكو الأكثر دفئا منذ عام 1879

روسيا، فيتو
روسيا، فيتو

 قالت تاتيانا بوزدنياكوفا كبيرة المتخصصين في مكتب الأرصاد الجوية بالعاصمة الروسية، إن سبتمبر الجاري في موسكو سيكون الأكثر دفئا منذ عام 1879.

 

وأشارت المتخصصة على قناة "تلغرام" التابعة لها قائلة:" في الأيام الـ25 الأولى من شهر سبتمبر كان متوسط درجة حرارة الجو في موسكو 17.3 درجة مئوية فوق الصفر، ما يزيد بمقدار خمس درجات عن المعدل الطبيعي. ومهما كانت أوضاع الطقس في الأيام الخمسة القادمة، فإن سبتمبر عام 2024 سيكون الأكثر دفئا منذ عام 1879، أي منذ بدء الأرصاد الجوية في العاصمة الروسية".

 

درجات الحرارة في روسيا

 سُجل في هذا الشهر أيضا رقم قياسي في درجات الحرارة، حيث أصبح 13 سبتمبر الأكثر دفئا في العاصمة منذ 75 عاما من الأرصاد الجوية. وارتفعت درجة حرارة الجو في هذا اليوم إلى 26 درجة مئوية فوق الصفر، وكانت درجة الحرارة هذه أعلى بمقدار 1.9 درجة عما كانت عليه في نفس اليوم من عام 1998.

 

وأضافت المتخصصة أن سبتمبر الجاري يتصدر حتى الآن قائمة أشهر سبتمبر الماضية من حيث نقص الأمطار، لكن عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من شهر سبتمبر ستحرم موسكو من إمكانية تسجيل رقم قياسي مزدوج.

 

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