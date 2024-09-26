الخميس 26 سبتمبر 2024
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حمى غرب النيل تصل إلى روسيا

حمي غرب النيل، فيتو
حمي غرب النيل، فيتو

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك عن تسجيل 59 إصابة بحمى غرب النيل بمنطقة فولغوغراد.

 

وجاء في بيان صادر عن مكتب الإدارة المحلي للهيئة في فولغوغراد:"تم تسجيل 59 إصابة بحمى غرب النيل في منطقة فولغوغراد حاليا، وهو ما يتجاوز متوسط المستوى طويل الأمد لمعدل الإصابات بنسبة 14%.

 

وأشار البيان إلى أن المرض أثّر على السحايا عند 14 مصابا من الذين تم تشخيص إصابتهم. 

 

معلومات عن حمي غرب النيل

وحمى غرب النيل هو مرض معد، ينتشر في العديد من دول إفريقيا وأمريكا وأوروبا وآسيا، وينتقل عبر لسعات البعوض المصاب بالفيروس المسبب للمرض، وتشمل أعراض الإصابة الحمى والصداع وآلام العضلات والطفح الجلدي، وفي حالات نادرة يسبب التهاب الدماغ أو التهاب السحايا.

 

ولتفادي الإصابة بهذا المرض ينصح بالابتعاد عن مناطق الغابات القريبة من المسطحات المائية حيث يتكاثر البعوض، ورش المواد الطاردة للحشرات على الجلد والملابس.

 

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