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اقتصاد

5 شركات تتصدر قائمة شركات الوساطة من حيث قيمة التداول خلال أسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 5 شركات قائمة شركات الوساطة من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) خلال الأسبوع.. وجاءت كالتالي:

- هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 5.6 مليار جنيه. 

- ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.3 مليار جنيه 

- أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.2 مليار جنيه. 

- التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.9 مليار جنيه. 

- بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت  2.6 مليار جنيه. 

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام  تعاملات  الخميس 26 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.149 تريليون جنيه.

المؤشر  الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة  0.35% عند مستوى 31360 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36%  عند مستوى 38609 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% عند مستوى 13600 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% عند مستوى 7420 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% عند مستوى 10362 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% عند مستوى 3074 نقطة.

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