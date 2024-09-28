تشديد الإجراءات الأمنية حول سفارات أمريكا في المنطقة

أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، توجيهات لضمان اتخاذ السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط كافة "التدابير الاحترازية".

وكان البيت الأبيض، قد أعلن، أمس الجمعة، في بيان أن الرئيس الذي انتقل إلى منزله على ساحل ديلاوير، تلقى عدة إحاطات من فريقه للأمن القومي حول التطورات.

طوق أمني حول السفارة الأمريكية في لبنان

فيما ذكر مصدر أمني لوكالة رويترز أن الجيش اللبناني فرض الجمعة طوقا أمنيا احترازيا حول السفارة الأمريكية في لبنان.

وفي وقت سابق، كانت السفارة الأمريكية في بيروت، قد قالت في منشور عبر منصة إكس إنه لا إجلاء للمواطنين الأمريكيين في الوقت الحالي، مشيرة إلى وجود رحلة تجارية، ومن يريد مغادرة لبنان عليه الترتيب لهذا.

يذكر أن بايدن أكد في وقت سابق أن "الولايات المتحدة لم يكن لديها علم أو مشاركة في العمل الإسرائيلي"، مضيفا في تصريحات للصحفيين "نحن نجمع المعلومات".

كما قال مسؤول أمريكي طلب عدم كشف هويته لوكالة “فرانس برس” إن الإسرائيليين "أبلغوا الحكومة الأمريكية أنهم سيقومون بعمل عسكري بينما كانت العملية جارية وكان لديهم طائرات في الجو"، مضيفا "لم تكن لدينا أي دراية مسبقة".