السبت 28 سبتمبر 2024
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حوادث

إجراء تحليل مخدرات لسائق متهم بدهس شخص في مصر الجديدة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة مصر الجديدة بإحالة سائق سيارة بتهمة دهس شخص، ما أسفر عن مصرعه، إلى الطب الشرعي وأخذ عينة من دمائه وإجراء تحليل مخدرات له. 

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوقوع حادث تصادم أسفر عن متوفى بدائرة القسم.
وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير دراجة نارية قيادة (أحد الأشخاص) بأحد الطرق بدائرة القسم اصطدمت به سيارة مجهولة "ولاذت بالفرار" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (سائقين) وبمواجهتهما، قال أحدهما إنه اصطدم بقائد الدراجة النارية بسيارة "ميكروباص – بدون رخص تسيير" قيادته من الخلف مما أدى لسقوطه أرضًا، واصطدمت به السيارة الثانية عقب سقوطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

 

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