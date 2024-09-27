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خارج الحدود

البنتاجون عن قصف المقر الرئيسي لحزب الله: ليس لدينا علم بالأمر

البنتاجون، فيتو
البنتاجون، فيتو

محاولة اغتيال حسن نصر الله ، أكد وزارة الدفاع الأمريكية “ البنتاجون” أن الولايات المتحدة لم تكن على علم مسبق بالقصف الإسرائيلي المقر الرئيسي لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت.

 البنتاجون  يكشف موقفه من محاولة اغتيال  نصر الله


وأكد الوزارة في بيان أن "الولايات المتحدة لم تشارك في هذه العملية بتاتا"، مشيرا إلى أن جالانت أعلم أوستن بالضربة على الضاحية الجنوبية بينما كانت جارية بالفعل.

 
وأضافت الوزارة في بيانها أن: "الوزير أوستن كان يتحدث مع نظيره الإسرائيلي بينما كانت إسرائيل تشن ضربتها على الضاحية الجنوبية".

وتابع: "ليس لدينا معلومات محددة ندلي بها الآن بخصوص هجوم بيروت".

وأكد البيان على أن "نواصل تبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل لكننا لم نكن ضالعين في الضربة على بيروت".

لكن قناة "إي بي سي" نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن: "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل أقل من ساعة من الضربة أنها ستستهدف نصر الله" في الضاحية الجنوبية.

 غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية 

بينما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن مصادر أمنية، أن نصر الله في مكان آمن وما تتداوله وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مقتله غير صحيح.

وفي وقت سابق، نفذت القوات الإسرائيلية غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت باستخدام قنابل تزن 2000 رطل خارقة للتحصينات، ألقتها مقاتلات "إف-35" الشبحية.

لحظة القصف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية فى لبنان (فيديو)

استهداف مقر قيادة حزب الله، قصف عنيف على الضاحية الجنوبية في لبنان

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البنتاجون الضاحية الجنوبية الولايات المتحدة هجوم بيروت

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