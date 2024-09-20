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خارج الحدود

البنتاجون يعلن إرسال حاملة طائرات وفرقاطات عسكرية إلى شرق المتوسط

حاملة طائرات أمريكية،
حاملة طائرات أمريكية، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مساء اليوم، عن إرسال حاملة طائرات وفرقاطات عسكرية أمريكية إلى المياه الإقليمية في شرق المتوسط.

سحب حاملة الطائرات الأمريكية روزفلت من المنطقة

والخميس الماضى، كانت أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن واحدة من  حاملتي الطائرات التي نشرتهما الولايات المتحدة في الشرق الأوسط غادرت المنطقة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تعليق على القرار السبت الماضى: إن مغادرة حاملة الطائرات روزفلت ومجموعتها القتالية الشرق الأوسط لا تعني زوال تهديد إيران.

وجاء قرار السحب بعد ثلاثة أسابيع من تعليمات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمرا لحاملة الطائرات تيودور روزفلت بالبقاء في الشرق الأوسط حتى بعد وصول حاملة الطائرات أبراهام لينكولن لتحل محلها.

أمريكا تتعد بدعم إسرائيل عسكريا أمام إيران وحزب الله

وفى تصريحات له أمس، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: أن الولايات المتحدة، تؤكد دعمها الثابت لإسرائيل في مواجهة التهديدات من إيران وحزب الله.

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