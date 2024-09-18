الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لعلاج الشعر الخفيف وزيادة كثافته

الشعر الخفيف
الشعر الخفيف

الشعر الخفيف مشكلة من المشكلات التى تعانى منها العديد من الفتيات لأسباب كثيرة، ما يؤثر على مظهر الشعر وجماله.

والشعر الخفيف يمكن علاجه بأكثر من طريقة منها التغذية السليمة وتطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر من الجذور وتغيظ إنباته.

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج الشعر الخفيف وزيادة كثافته.

المكونات:-

ملعقة كركدية 

ملعقة حبة البركة

ملعقة اكليل الجبل

ملعقة ميرامية

ليتر ماء

طريقة التحضير:

  • توضع كل هذه الأعشاب في ليتر ماء ويغلي على النار لمدة ربع ساعة.
  • ثم يترك ليبرد ثم يوضع في بخاخ .
  • ويرش به علي الشعر يوميا لمدة شهر، وستلاحظ الفرق.
علاج الشعر الخفيف 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

 

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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فوائد الروزماري، اصنعي منه مرطبا وشامبو لحل كل مشكلات شعرك

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ماسكات طبيعية لترطيب شعرك وإعادة حيويته

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