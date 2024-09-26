إسرائيل تعلن الحصول على حزمة مساعدات أمريكية بقيمة 8.7 مليار دولار

أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس عن حصولها على حزمة مساعدات أمريكية بقيمة 8.7 مليار دولار.

مساعدات أمريكية لإسرائيل بمليارات الدولارات

ويأتي ذلك في ظل استمرار المعارك بين حزب الله وجيش الاحتلال، والمخاوف من اندلاع حرب شاملة بينهما.

وفي هذا السياق، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الخميس، أن وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت صدق على مواصلة العمليات الهجومية في الجبهة الشمالية ضد لبنان.

وزير جيش الاحتلال يصادق على مواصلة العمليات ضد لبنان

ويأتي ذلك بعدما تحدثت تقارير إعلامية، عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي، تحت ضغوط أمريكية لمنع نشوب حرب شاملة.

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