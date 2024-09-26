حزب الله يقصف مستعمرة أحيهود بـ 50 صاروخا

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أنه قصف مستعمرة أحيهود بـ50 صاروخا دعما لفلسطين ودفاعا عن لبنان.

نتنياهو يبلغ الوسطاء الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله

وفي السياق ذاته ذكر موقع تايمز أوف إسرائيل، في تقرير له اليوم الخميس، أن دبلوماسيا غربيا أكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخبر الوسطاء تأييده وقف إطلاق النار مع حزب الله 21 يوما.

وقال المصدر الدبلوماسي إن: "نفي نتنياهو لذلك ببيان أصدره مكتبه، ليس إلا امتداد لكيفية تعامله مع محادثات الأسرى في غزة".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن ‏الأنباء عن وقف إطلاق النار مع حزب الله غير صحيحة.

مقترح التهدئة الأمريكي الفرنسي

وأشار إلى أن رئيس الوزراء لم يُعطِ رده على مقترح التهدئة الأمريكي الفرنسي.

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