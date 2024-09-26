لاعب الأهلي السابق يحصل على الرخصة التدريبية C من الاتحاد الآسيوي
حصل عبدالله الزيات لاعب ومدرب الأهلي السابق على دورة الرخصة التدريبية الآسيوية ( C ) لكرة القدم.
جاء ذلك بعد مشاركته وإجتياز جميع متطلبات الدورة التي أقيمت في مدينة عبري بدولة سلطنة عمان خلال الفترة من 14 سبتمبر حتي 26 سبتمبر تحت إشراف الاتحاد العماني لكرة القدم بقيادة نخبة من المدربين يتقدمهم المحاضر الآسيوي خالد اللاهوري، وخليفة الشيبلي، وأحمد اليعقوبي مشرف الدورة.
من جانبه وجه الزيات للمنظمين لهذه الدورة والمشاركين فيها الذين ساهموا في نجاحها وقطف ثمار برامجها الفنية والرياضية وبناء جيل من المدربين الذين سوف يساهمون في مستقبل مشرق للكرة العربية على المدى القريب، متمنيًا كل التوفيق والنجاح للجميع.
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