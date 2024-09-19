دوري أبطال آسيا، الهلال السعودي يسيطر على التشكيل المثالي للجولة الأولى

سيطر لاعبو فريق الهلال السعودي على التشكيل المثالي للجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2024-2025، بعد تألق فريق الزعيم في افتتاح البطولة القارية بنظامها الجديد.

نتائج الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا

وكان الهلال قد نجح خلال الجولة الأولى في تحقيق فوز كبير على الريان القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم في ملعب "أحمد بن علي المونديالي"، ضمن لقاءات الجولة الأولى عن منطقة الغرب لمرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-25.

وتباينت نتائج الأندية العربية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-25، حيث فاز الأهلي السعودي على بيرسبوليس الإيراني بهدف نظيف، كما تجاوز الوصل نظيره باختاكور بهدف نظيف، بينما حسم التعادل مباراتي العين الإماراتي والسد القطري، والشرطة العراقي ونظيره النصر السعودي، وسقط الغرافة أمام استقلال طهران بثلاثية نظيفة.

الهلال يسيطر على التشكيل المثالي

وكشفت منصة "سوفاسكور" العالمية، اليوم الخميس، عن التشكيل المثالي للجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، والذي شهد حضور ثلاثة لاعبين من الهلال، مقابل لاعبين من الوصل الإماراتي، ولاعب واحد من الأهلي السعودي.

وضم التشكيل المثالي لاعبين من أندية من منطقة الشرق، على غرار غوانغجو وشانغهاي غرينلاند شينهوا، وشنغهاي بورت.

ومن الهلال حضر الثلاثي، جواو كانسيلو، وياسين بونو، بالإضافة إلى الجناح البرازيلي، مالكوم، بينما من الأهلي وقع الاختيار على المدافع التركي، ميريح ديميرال.

بينما من الوصول الإماراتي، ضم التشكيل المثالي للجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، المدافع المغربي سفيان بوفتيني، وزميله الظهير الأيسر الإماراتي، عبد الرحمن صالح.

التشكيل المثالي للجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة

حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي).

خط الدفاع: جواو كانسيلو (الهلال السعودي)، سفيان بوفتيني (الوصل)، ميريح ديميرال (الأهلي السعودي)، عبد الرحمن صالح (الوصل).

خط الوسط: أوسكار (شنجهاي بورت)، ياسر أساني (جوانجو)، مالكوم (الهلال السعودي)، إلبر (جوانجو).

خط الهجوم: سيفاس ماليلي (شانجهاي جرينلاند شينهوا)، جابريل دي أوليفيرا (جوانجو).

ويتصدر فريق استقلال طهران الإيراني، ترتيب منطقة الغرب برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد أندية الهلال والأهلي والوصل، ولكن الفريق الإيراني يتفوق بفارق الأهداف عن الثلاثي الآخر.