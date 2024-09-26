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حوادث

تجديد حبس شاب متهم باغتصاب فتاة معاقة ذهنيا بالمطرية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بـ محكمة جنح المطرية، تجديد حبس شاب متهم باستدراج فتاة معاقة ذهنيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج على مدار أسبوعين داخل شقة بدائرة القسم 15 يوما على ذمة التحقيق.


وخلال التحقيقات أقر المتهم بالواقعة، وقال إنه ترصد للمجني عليها وقرر استدراجها وممارسة العلاقة المحرمة معها على مدار أسبوعين، ظنا منه أنها لن تتحدث ولن تفهم ما يحدث معها.

وأضاف المتهم: "كانت ساعة شيطان ومقدرتش أمسك نفسي وقررت أعمل كده، عشان ظروف خاصة بيا".

وكان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من مدرس بغياب نجلته طالبة عمرها 13 سنة، تعانى من تأخر ذهني، لمدة أسبوعين وعودتها للمنزل.


وأضاف الأب فى بلاغه أن ابنته أخبرته باعتداء عامل فى منتصف العقد الثالث من العمر عليها جنسيًا ومعاشرتها معاشرة الأزواج بشقته على مدار الأسبوعين.


وتمكن ضباط مباحث القسم من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.


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