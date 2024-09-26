الخميس 26 سبتمبر 2024
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حوادث

تجديد حبس 3 متهمين بحيازة 25 كيلو حشيش في بدر

مخدر الحشيش، فيتو
مخدر الحشيش، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس  ٣ متهمين (عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم (٢٥ كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات. 


وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام 3 اشخاص بالاتجار فى مخدر الحشيش متخذًا من دائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم 25 كيلو جرام  من مخدر الحشيش – ميزان حساس).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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محكمة جنح القاهرة الجديدة قسم شرطة بدر مخدر الحشيش النيابة العامة

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