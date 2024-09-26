تجديد حبس عاطل متهم بحيازة كوكايين بـ10 ملايين جنيه في مدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطل متهم بحيازة كمية من مخدر الكوكايين تقدر قيمتها المالية بـ 10 ملايين جنيه 15 يوما على ذمة التحقيق.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية) بالاتجار فى مخدر الكوكايين متخذًا من دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (2 كيلو جرام من مخدر الكوكايين – ميزان حساس – سيارتين ملاكى)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (10 مليون جنيه تقريبًا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.