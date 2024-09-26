أقوال فتاة اتهمت صاحب مركز تعليمي بالتحرش بها في مدينة نصر

استمعت نيابة مدينة نصر إلى أقوال طالبة اتهمت صاحب مركز تعليمى بالتحرش بها.

وقالت الطالبة: إن صاحب المركز أثناء دخولها إلى المركز لتلقي الدروس فوجئت به يقوم بحركات مخلة ويوجه إليها عبارات تخدش الحياء ثم خلع جلبابه وكشف لها عن جزء حساس في جسده.

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغا من (أحد الأشخاص) بتضرره من مالك "أحد المراكز التعليمية بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم؛ لتحرشه بكريمته الطالبة، عن طريق خلع جلبابه أمامها حال ترددها على المركز التعليمي لتلقي أحد الدروس.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على مرتكب الواقعة وبمواجهته أقر بقيامه بذلك دون قصد التحرش بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.