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حوادث

استدعاء طالبة اتهمت صاحب مركز تعليمي بالتحرش بها في مدينة نصر

تحرش، فيتو
تحرش، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر باستدعاء طالبة اتهمت صاحب مركز تعليمى بالتحرش بها لسماع أقوالها حول الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص) بتضرره من مالك "أحد المراكز التعليمية بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم؛ لتحرشه بكريمته الطالبة، عن طريق خلع جلبابه أمامها حال ترددها على المركز التعليمي لتلقي أحد الدروس.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على مرتكب الواقعة وبمواجهته أقر بقيامه بذلك دون قصد التحرش بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ثالث مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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