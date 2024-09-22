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حوادث

حبس عاطل متهم بحيازة 10 كيلو كوكايين في مدينة نصر

كوكايين، فيتو
كوكايين، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطل متهم بحيازة كمية من مخدر الكوكايين تقدر قيمتها المالية بـ 10 ملايين جنيه  4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية) بالإتجار فى مخدر الكوكايين متخذًا من دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الكوكايين – ميزان حساس – سيارتين ملاكى)،  وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (10 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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نيابة مدينة نصر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات مخدر الكوكايين قسم شرطة ثالث مدينة نصر

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