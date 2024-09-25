الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 51 شخصا وإصابة 220 آخرين جراء غارات الاحتلال اليوم
أحصت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 51 شخصًا، وإصابة أكثر من 220 آخرين بجروح، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي الكثيفة التي استهدفت مناطق عدة في لبنان، وفق فرانس برس.
حصيلة الضربات الإسرائيلية علي لبنان
وقال وزير الصحة فراس الأبيض، في مؤتمر صحفي: "حصيلة اليوم لدى وزارة الصحة حتى الساعة، منذ ساعات الصباح: سقط 51 شهيدا و223 جريحا في الضربات المختلفة التي طالت جنوب لبنان وشرقه، وكذلك بلدتين شمالي بيروت وجنوبها استُهدفتا للمرة الأولى منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل قبل نحو عام.
وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن، سلسلة غارات على بلدات عدة جنوب وشرق ووسط لبنان، في حين خرق جدار الصوت فوق العاصمة.
وطالت الغارات مباني سكنية في بلدات عدة، بينها عدلون ومحيط بلدة العاقبية في قضاء صيدا، وبلدات حداثا وعيتا الجبل وياطر في قضاء بنت جبيل.
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