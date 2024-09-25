الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 51 شخصا وإصابة 220 آخرين جراء غارات الاحتلال اليوم

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أحصت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 51 شخصًا، وإصابة أكثر من 220 آخرين بجروح،  جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي الكثيفة التي استهدفت مناطق عدة في لبنان، وفق فرانس برس.

حصيلة الضربات الإسرائيلية علي  لبنان

وقال وزير الصحة فراس الأبيض، في مؤتمر صحفي: "حصيلة اليوم لدى وزارة الصحة حتى الساعة، منذ ساعات الصباح: سقط 51 شهيدا و223 جريحا في الضربات المختلفة  التي طالت جنوب لبنان وشرقه، وكذلك بلدتين شمالي بيروت وجنوبها استُهدفتا للمرة الأولى منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل قبل نحو عام.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن،  سلسلة غارات على بلدات عدة جنوب وشرق ووسط لبنان، في حين خرق جدار الصوت فوق العاصمة.

وطالت الغارات مباني سكنية في بلدات عدة، بينها عدلون ومحيط بلدة العاقبية في قضاء صيدا، وبلدات حداثا وعيتا الجبل وياطر في قضاء بنت جبيل.

 

حزب الله يعلن اغتيال القيادي عباس إبراهيم شرف الدين جنوبي لبنان

جميع شركات الطيران الأجنبية تلغي رحلاتها إلى لبنان باستتناء دولتين، اعرف التفاصيل


 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إسرائيل الضربات الإسرائيلية الغارات الاسرائيلية بنت جبيل تصعيد بين حزب الله وإسرائيل جنوب لبنان حزب الله قضاء بنت جبيل وزارة الصحة اللبنانية

مواد متعلقة

حزب الله يعلن اغتيال القيادي عباس إبراهيم شرف الدين جنوبي لبنان

جميع شركات الطيران الأجنبية تلغي رحلاتها إلى لبنان باستتناء دولتين، اعرف التفاصيل

مصر ضد ما يحدث، رئيس الوزراء يعلق على أزمة اتساع دائرة الصراع في لبنان

الأكثر قراءة

أول تعليق من نجيب ساويرس على عودة يوسف بطرس غالي ومشاركته في إدارة الاقتصاد

الزراعة تفجر مفاجأة عن سبب ارتفاع أسعار الطماطم 400% (فيديو)

حسام حسن يستقر على بديل أحمد حجازي في قائمة المنتخب بمعسكر أكتوبر

لحظة فتح مفيض سد النهضة، خبير يكشف موعد انتهاء التدفق ويحذر السودان (فيديو)

أرز عرابي.. ثورة جديدة في زراعة الأرز بمصر.. ويمكن أن يصل سعر الكيلو إلى جنيهات.. فما القصة!! (فيديو جراف)

شاب يقتل حدادا بعد ضبطه بصحبة شقيقته داخل المنزل بأوسيم

تجنبا للحرب الشاملة، تفاصيل صفقة أمريكية فرنسية تشمل جبهتى لبنان وغزة

تفسير رؤية دخول السجن في المنام وعلاقته بالفقر والهم والحزن

منوعات

المزيد

للمرة الثانية ناسا تؤجل إطلاق مركبة Crew Dragon مع رائد فضاء روسي

فقدان متسلق إنجليزي في جبال الألب منذ أسابيع وجهود مكثفة للبحث عنه

على رقعة الشطرنج، صراع جديد بين روسيا وأوكرانيا في الألعاب الرياضية

حماية الأرض من خطر الكويكبات، استخدام جديد للأشعة السينية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر الأرز اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

البلطي يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور وهذه أسعار الأسماك اليوم

المزيد

انفوجراف

أرز عرابي.. ثورة جديدة في زراعة الأرز بمصر.. ويمكن أن يصل سعر الكيلو إلى جنيهات.. فما القصة!! (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية دخول السجن في المنام وعلاقته بالفقر والهم والحزن

خالد الجندي عن عمليات التجميل: بعضها فعل شيطاني واعتداء على بنيان الرب (فيديو)

شباب حول الرسول، أبو سفيان بن الحارث "سيد فتيان أَهل الجنة"

المزيد
الجريدة الرسمية