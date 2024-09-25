نتنياهو يقصف رضيعا فى لبنان ويبلغ واشنطن استعداده للتفاوض لوقف إطلاق النار
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، قرر إبلاغ أمريكا استعداده للتفاوض بشأن لبنان ووقف إطلاق النار.
نتنياهو يبلغ أمريكا استعداده للتفاوض مع لبنان
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فوض وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، بإخطار أمريكا أن إسرائيل مستعدة للتفاوض بشأن لبنان ووقف إطلاق نار مؤقت.
وقالت الصحيفة العبرية، إن تل أبيب تستبعد احتمالية نجاح المبادرة الأمريكية ضئيلة لكنها مستعدة لإبرام اتفاق.
استشهاد 5 أشخاص بينهم رضيع فى غارة إسرائيلية على لبنان
فى ذات السياق، أكدت وكالة الأنباء اللبنانية، استشهاد 5 أشخاص بينهم رضيع، في غارة إسرائيلية على بلدة شحور بقضاء صور جنوب البلاد.
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