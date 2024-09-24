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خارج الحدود

بايدن يتحدث عن أوجاع الشرق الأوسط في كلمته الوداعية أمام الأمم المتحدة

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الثلاثاء، إن قيم الديمقراطية تتعرض للخطر وسط الأزمات المتعددة التي يشهدها العالم، لافتا إلى أن هناك العديد من التحديات في غزة والسودان وأوكرانيا وأفغانستان وغيرها من المناطق.

وأضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يمكن للأمور أن تتحسن في الشرق الأوسط ولم نفقد الأمل في ذلك.

الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة

وأوضح الرئيس الأمريكي في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن قرار الانسحاب من أفغانستان لم يكن سهلا وكان عليَّ اتخاذه للحفاظ على حياة جنودنا.

واستطرد: "روسيا غزت أوكرانيا ولكننا لم نقف متفرجين إزاء هذا الأمر وقدمنا دعما إنسانيا وأمنيا إلى أوكرانيا، كما سنواصل العمل على الحد من التهديد الذي تمثله الأسلحة النووية".

وتابع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قائلا : "بذلنا الكثير لمواجهة العنف القسري ومكافحة الإرهاب".

واستطرد بايدن في كلمته الوداعية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "سنواصل مهمتنا للحد من انتشار الأسلحة النووية، وهدفنا إنهاء النزاعات والحروب ومواجهة التهديدات".

لبنان على حافة هاوية وتخوف من تحوله إلى غزة جديدة

في ذات السابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الحرب التي استمرت عاما بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس في غزة المحاصرة تهدد الآن لبنان، حيث استهدفت إسرائيل أكثر من ألف من أهداف حزب الله يوم الاثنين.

 

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة، لبنان على حافة الهاوية، شعب لبنان - وشعوب العالم - لا يستطيعون تحمل تكاليف لبنان ليصبح غزة أخرى.

 

وأشار إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية في لبنان تحصد الآن بلا هوادة حياة مئات المدنيين، مؤكدًا أن هناك اثنين يعملان بالأمم المتحدة قُتلا أمس أيضًا.

 

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