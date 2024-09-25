سي إن إن: يأس أمريكي من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

ذكرت شبكة سي إن إن، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن مصادر أكدت أن كبار المسؤولين الأمريكيين توقفوا عن بذل جهود قوية لوقف إطلاق النار في غزة.

أمريكا يائسة من التوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة

ونقلت الشبكة الأمريكية عن المسؤولين قولهم:" إنهم اقتنعوا أنه لا توجد إرادة سياسية من حركة حماس أو إسرائيل لإنهاء الصراع".

وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن الصراعين بغزة ولبنان يصعب فصلهما رغم إصرار إسرائيل على اعتبارهما منفصلين.

وأشار المسؤولون أنهم يقيمون الوضع المتقلب في لبنان ويحاولون فهم ما إذا كان لدى إسرائيل هدف محدد، مؤملين أن يرغم هجوم إسرائيل حزب الله على التفاوض مع تجنب أي خطأ في التقدير.

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