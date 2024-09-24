شلمت اغتيال هنية وعصابة نتنياهو، كلمة قوية لأردوغان في الأمم المتحدة

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم، سائر الدول إلى الاعتراف بفلسطين والوقوف إلى جانب الحق.

كلمة أردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

وتابع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، 41 ألف شخص قُتلوا في المجزرة المستمرة بقطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.

واستطرد أردوغان في كلمته التي خصص الجزء الأكبر منها للحديث عن غزة، هناك مجزرة مستمرة في القطاع منذ 353 يومًا تسببت في مقتل 41 ألف شخص حتى الآن.

وقال أردوغان، هناك ما يزيد على 10 آلاف مفقود ومئات الآلاف من الجرحى بسبب المجزرة الجارية في قطاع غزة، أليس من يقطنون في قطاع غزة والضفة الغربية بشرًا؟.

أردوغان يؤكد أن ما يحدث في غزة انهيار معنوي

وأضاف أردوغان أقول: لمنظمات الأمم المتحدة ما الذي تنتظرونه حتى تدافعوا عن موظفيكم في غزة وعن سكان القطاع؟ فالذي يجري في فلسطين مؤشر على الانهيار المعنوي الذي نشهده حاليًّا.

وبين الرئيس التركي، أن السبب الوحيد لعدوان إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني هو ما تحظى به من دعم غير محدود، الأمم المتحدة وقيمها الإنسانية ومبادئ الغرب هي التي تُقتل في غزة وليس فقط الأطفال.

مشدد على أن الحكومة الإسرائيلية تمارس تطهيرًا عنصريًّا ضد الفلسطينيين وتقتلهم وتصادر أراضيهم.

وقال أردوغان، هناك دول تدعو لوقف إطلاق النار والهدنة لكنها تزود إسرائيل بالأسلحة سرًّا وهذا نفاق.

أردوغان يتحدث عن اغتيال هنية بكلمته في الأمم المتحدة

وألمح في كلمته إلى اغتيال الشهيد إسماعيل هنية، بقوله إسرائيل أثبتت أنها لا تريد السلام بقتلها الرجل المسؤول الوحيد الذي كانت تتفاوض معه.

وشدد، علينا إيقاف نتنياهو وعصابته المجرمة بتحالف إنساني كما تم إيقاف هتلر قبل عقود، نرفض معاداة السامية بالقدر ذاته الذي نرفض به معاداة الإسلام.

وتطرق أردوغان فى كلمته إلى العدوان على لبنان، وتابع، نقف إلى جانب الشعب اللبناني ودولة لبنان التي تتعرض للاعتداء وسنقف إلى جانب أصحاب الحق حتى النهاية، مؤكدا أنه يجب معاقبة إسرائيل على جرائمها ويجب عليها دفع ثمن الأضرار التي تسببت فيها.