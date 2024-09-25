ليسوا من النخبة.. 40 ألف مقاتل من 3 دول عربية ينتظرون أوامر نصر الله للهجوم على إسرائيل.. جيش الاحتلال يراقب بقلق.. واستهداف الموساد ينذر باقتراب الحرب

تصاعد الصراع بين قوات الاحتلال الإسرائيلى وحزب الله اللبنانى وسط تحذيرات دولية وإقليمية، فضلًا عن التحذيرات المصرية المتضمنة ضرورة وقف العمليات العسكرية والتصعيد الخطير الذى تشهده المنطقة، مؤكدة أن إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة.

كما أنه فى آخر اجتماع ثلاثى بين وزراء خارجية مصر والأردن والعراق دعوا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم ذات الصلة لوقف الحرب.

وأشاروا إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الذي سيكون له تبعات خطيرة على المنطقة برمتها، وشددوا على أن وقف هذا التصعيد يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

استهداف مقر قيادة الموساد بتل أبيب

وفى ظل تطور الأحداث وعدم انصياع إسرائيل للمطالب الداعية لوقف التصعيد وضرب القوانين الدولية عرض الحائط استهداف مقر قيادة الموساد بتل أبيب بصاروخ باليستي من نوع "قادر 1" وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها الحزب اللبناني صواريخ بالستية ضد إسرائيل، بعد مرور قرابة عام على الحرب.

مقاتلين من حزب الله ليسوا بنخبة

ووسط الصعيد الخطير لقوات الإحتلال فى المنطقة زعمت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال يراقب بقلق وصول نحو 40 ألف مقاتل من سوريا والعراق واليمن إلى الجولان، وهم ينتظرون دعوة الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله للقتال.

حسن نصر الله

دعوة الأمين العام لحزب الله للانضمام إلى القتال

وقالت وسائل الإعلام: "المقاتلون ينتظرون دعوة الأمين العام لحزب الله للانضمام إلى القتال".

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إنه على الرغم من أن 40 ألف مقاتل ليسوا من النخبة، إلا أن الوضع لا يزال مقلقا.

وأضافت نقلا عن مصدر أمني رفيع، أن وجود المقاتلين أمر خطير وأنهم سيتدخلون في سوريا ليوضحوا للرئيس بشار الأسد أنهم لن يقبلوا بوجود المسلحين في هذا المكان، معتبرا أن إسرائيل تشن حربا يمكن أن تتصاعد لحرب إقليمية أكبر بكثير.

حسن نصر الله والأسد

حزب الله لدية 100 ألف صاروخ لضرب إسرائيل

ونقلت الصحيفة عن تقديرات الأجهزة الأمنية أن "حزب الله" لديه قدرات تهدد الساحة البحرية والمياه الاقتصادية لإسرائيل، ووفقا لمصدر أمني، فإن الحزب لا يزال لديه نحو 100 ألف صاروخ لضرب إسرائيل، مؤكدا أن قدرة حزب الله على إطلاق الصواريخ يجب عدم التقليل من شأنها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين يعتبرون أن نقل الضغط على "حزب الله" يظهر أن إسرائيل تخلت عن محاولات الإطاحة بحركة حماس وإعادة المعتقلين، ووفقا لها فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في المشاورات الأمنية الأخيرة اقترح تغيير في نظرته لما يحدث في غزة.

مقاتلين حزب الله

حزب الله يقصف مقر قيادة الموساد

جدير بالذكر أن أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، استهداف مقر قيادة الموساد بتل أبيب بصاروخ باليستي من نوع "قادر 1".

وقال حزب الله في البيان الصادر عنه: "إن مقر قيادة الموساد الذي تم استهدافه مسؤول عن عمليات اغتيال القادة وتفجير أجهزة الاتصال".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها حزب اللبناني صواريخ بالستية ضد إسرائيل، بعد مرور قرابة عام على الحرب.

وفى نفس السياق ذكر موقع "والا" العبري في تقرير له اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تأجيل سفره إلى نيويورك، ودعا الوزراء وقادة المؤسسة العسكرية لمشاورات أمنية.

صواريخ حزب الله اللبنانى

صافرات الإنذار تدوى في تل أبيب

ذكرت القناة 12 العبرية، أن الصاروخ الذي أطلق من لبنان باتجاه مدينة تل أبيب الإسرائيلية، "باليستي".

ودوت صافرات الإنذار في تل أبيب وفي مختلف أنحاء وسط إسرائيل، حيث أصدرت قيادة الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات للسكان بدخول الملاجئ.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه تم اعتراض صواريخ في منطقتي جوش دان وشارون بتل أبيب.

اعترضت إطلاق صاروخ أرض- أرض من لبنان

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إن الدفاعات الجوية اعترضت إطلاق صاروخ أرض- أرض من لبنان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الواضح، الذي يأتي في خضم قتال عنيف بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

إسرائيل تشن هجوما واسع النطاق والأعنف على لبنان

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح يوم الاثنين، هجوما واسع النطاق والأعنف على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله"، منذ بداية الحرب على قطاع غزة. وأطلقت إسرائيل اسم "سهام الشمال" على العمليات الجوية التي تنفذها على لبنان.

وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية نتج عنها مقتل العشرات وإصابة آلاف اللبنانيين.

حسن نصر الله، فيتو