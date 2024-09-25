في جلسة طارئة، مجلس الأمن يناقش الأوضاع في لبنان بعد سقوط 560 قتيلا

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة اليوم الأربعاء، لمناقشة الأوضاع في لبنان.

وأوضحت سلوفينيا، الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، أن المجلس سيجتمع الساعة 2200 بتوقيت جرينتش الأربعاء، لبحث احتدام القتال في لبنان بين إسرائيل وحزب الله.

وقد خلفت الغارات الإسرائيلية خلال يومين نحو 560 قتيلا، وفق ما أعلنت بعثة سلوفينيا التي تتولى الرئاسة الدورية للهيئة.

الأمين العام للأمم المتحدة يحضر الجلسة الطارئة

وأشارت البعثة أمس الثلاثاء إلى أن الاجتماع الذي طلبته فرنسا سيُعقد الأربعاء، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد أعلن أمس الأول الاثنين، أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع لبحث الوضع في لبنان بعدما شنت إسرائيل أعنف موجة من الضربات الجوية ضد حزب الله وأسفرت عن مئات القتلى والجرحى معظمهم مدنيون.