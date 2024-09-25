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خارج الحدود

ما الذي ينتظر إسرائيل حال اجتاحت جنوب لبنان؟ محلل سياسي يوضح خسائر الاحتلال

اشتعال الجبهة اللبنانية
اشتعال الجبهة اللبنانية مع إسرائيل، فيتو

قال الدكتور نجاح الريس عميد كلية سياسة واقتصاد جامعة بني سويف، ‎أن الحرب الإسرائيلية على لبنان تسأل عنها إيران، لأنها الداعم الأول لحزب الله، وإيران ليست مستعدة للدخول في الحرب وتنأى بنفسها عن ما يحدث في حزب الله وتركته وحيدًا في المعركة أمام إسرائيل ومن ينقذ لبنان هم أبنائه.

 

خسائر إسرائيل حال اجتاحت جنوب لبنان

وأكد: لو اجتاحت إسرائيل جنوب لبنان فسوف تخسر كثيرًا في الحرب وستدفع الثمن باهظًا، ومن الضروري تطبيق القرار الأممي رقم 1901، وهو الذي سيضمن استقرار لبنان.

تمهيد إسرائيل بشأن قدرات حزب الله

وأوضح الريس، خلال مقابلته، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc،  أن اسرائيل مهدت لمقولة أن قدرات حزب الله أعلى من حماس، وهو ما يعني تفخيم العدو حتى تبرر لنفسها محاربة حزب الله، وأن يكون ذريعة لدخول لبنان لفرض أمر واقع.

 

أسباب أزمة لبنان في الوقت الراهن

وأوضح: أن الفراغ السياسي في لبنان سبب من ضمن أسباب الأزمة تحدث حاليًّا، وأنه ليس أن هناك رؤية سياسية لبنانية، وحزب الله لا يملك رؤية على طاولة المفاوضات ويختار دائمًا الحرب سواء انتصر فيها أو انهزم، ما يعني المعادلة الصفرية.

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واختتم الريس، أنه لن تدخل الدول العربية في حرب إسرائيل بعد عدوانها لبنان، وأمريكا شريك فيما يحدث وداعمة بكل الطرق لما يحدث في لبنان حاليًّا.

 

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إسرائيل جنوب لبنان لبنان حزب الله حماس

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