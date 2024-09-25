بعد صاروخ حزب الله الذي استهدف الموساد، نتنياهو يؤجل سفره ويدعو لمشاورات أمنية
ذكر موقع "والا" العبري في تقرير له اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تأجيل سفره إلى نيويورك، ودعا الوزراء وقادة المؤسسة العسكرية لمشاورات أمنية.
وأعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، عن استهداف مقر قيادة الموساد بتل أبيب بصاروخ باليستي من نوع "قادر 1".
حزب الله يقصف مقر قيادة الموساد
وقال حزب الله في البيان الصادر عنه:" إن مقر قيادة الموساد الذي تم استهدافه مسؤول عن عمليات اغتيال القادة وتفجير أجهزة الاتصال".
وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها حزب اللبناني صواريخ بالستية ضد إسرائيل، بعد مرور قرابة عام على الحرب.
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