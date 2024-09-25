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خارج الحدود

بيان مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق للتحضير لقمة القادة الثلاثة في القاهرة

وزراء خارجية مصر
وزراء خارجية مصر والأردن والعراق، فيتو

اجتمع وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق يوم ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ على هامش أعمال الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحث الوزراء مسار العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي، وذلك تحضيرًا للقمة الثلاثية المرتقبة على مستوى القادة في القاهرة.

تناول الوزراء التصعيد الخطير الجاري في المنطقة، وشددوا على أن وقف هذا التصعيد يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. كما أدان الوزراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأكدوا على أن اسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة. 

ودعا الوزراء المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم ذات الصلة لوقف الحرب، وأشاروا إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الذي سيكون له تبعات خطيرة على المنطقة برمتها.

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الأردن مصر العراق

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