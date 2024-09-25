الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

الهروب إلى الملاجئ، ذعر وهلع داخل إسرائيل بسبب الصاروخ الذي استهدف مقر الموساد

استهداف مبنى الموساد،
استهداف مبنى الموساد، فيتو

ذكرت القناة 12 العبرية، أن الصاروخ الذي أطلق من لبنان باتجاه مدينة تل أبيب الإسرائيلية، "باليستي".

صافرات الإنذار تدوى في تل أبيب 

ودوت صافرات الإنذار في تل أبيب وفي مختلف أنحاء وسط إسرائيل، حيث أصدرت قيادة الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات للسكان بدخول الملاجئ.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه تم اعتراض صواريخ في منطقتي جوش دان وشارون بتل أبيب.

 اعترضت إطلاق صاروخ أرض- أرض من لبنان

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إن الدفاعات الجوية اعترضت إطلاق صاروخ أرض- أرض من لبنان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الواضح، الذي يأتي في خضم قتال عنيف بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

حزب الله يستهدف مقر قيادة الموساد الإسرائيلي بصاروخ باليستي

بعد صاروخ حزب الله الذي استهدف الموساد، نتنياهو يؤجل سفره ويدعو لمشاورات أمنية

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لبنان إسرائيل تل أبيب جيش الإحتلال الإسرائيلي دخول الملاجئ حزب الله اللبناني

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