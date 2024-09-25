الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

جيش الإحتلال يشن ضربة جوية على بلدة "الجية" جنوبي بيروت (فيديو)

بلدة الجية، فيتو
بلدة الجية، فيتو

الحرب على لبنان، قال مصدران أمنيان إن غارة إسرائيلية ضربت بلدة الجية الساحلية اللبنانية للمرة الأولى في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء (بالتوقيت المحلي) على بعد 75 كيلومترًا شمال الحدود مع إسرائيل.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، قد أشار إلى أن إسرائيل تسعى إلى أن تكون الحملة العسكرية ضد حزب الله اللبناني قصيرة قدر الإمكان، لكنها مستعدة لأن تطول.

 

وعرض هاجاري مقطع فيديو لما قال إنه هجوم على منزل تم إخفاء منصات إطلاق صواريخ فيه، ولهجوم آخر على مبنى أعقبته انفجارات ثانوية، وفقًا لوكالة "رويترز".

وقال هاجاري: "سنواصل عرض ما كان حزب الله يفعله على مدى السنوات العشرين الماضية، فلقد حوَّل آلاف المنازل المدنية في جنوب لبنان وغيرها من المناطق إلى قواعد إرهابية، فضلًا عن أنه حوَّل جنوب لبنان إلى منطقة قتال".

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ صباح الاثنين، هجومًا هو "الأعنف والأوسع" على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، مما أسفر عن 558 شهيدًا، بينهم 50 طفلًا، و94 امرأة، و1835 جريحًا، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

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بلدة الجية الساحلية اللبنانية الحرب على لبنان إسرائيل حزب الله وزارة الصحة اللبنانية

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