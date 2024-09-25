الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يستهدف مقر قيادة الموساد الإسرائيلي بصاروخ باليستي

صاروخ باليستي، فيتو
صاروخ باليستي، فيتو

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، استهداف مقر قيادة الموساد بتل أبيب بصاروخ باليستي من نوع "قادر 1".

حزب الله يقصف مقر قيادة الموساد 

وقال حزب الله في البيان الصادر عنه:" إن مقر قيادة الموساد الذي تم استهدافه مسؤول عن عمليات اغتيال القادة وتفجير أجهزة الاتصال".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها حزب اللبناني صواريخ بالستية ضد إسرائيل، بعد مرور قرابة عام على الحرب.

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