أصدقاء طفل لقي مصرعه عقب سقوطه من مرجيحة بنادي في النزهة: "دايما بنلعب عليها"

استمعت نيابة النزهة لأقوال أصدقاء طفل لقي مصرعه عقب سقوطه من على مرجيحة بأحد الأندية في منطقة جسر السويس.

وقال أصدقاء الطفل إن صديقهم كان يلعب على مرجحية علوية واثناء ذلك تحركت بسرعة شديدة فلم يتمكن من السيطرة وسقط علي الارض غارقا في دمائه.

واشار اصدقاء الطفل إلى انهم معتادون يوميا علي التنزه بالنادي وركوب المرجيحة وهذه اولي مرة يسقط احدهم.

وتبين ان الطفل توفي نتيجة اصابته بكسر في الرأس ونزيف داخلي وخارجي ادي الي هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب ومن ثم الوفاة.

تلقي قسم شرطة النزهة بلاغا من الأهالي بسقوط طفل 13 سنة من أعلى مرجيحة داخل أحد الأندية بمنطقة جسر السويس ولقي مصرعه في الحال.

الطفل سقط من المرجيحة



وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل كان يلعب على مرجيحة داخل نادي في جسر السويس وسقط من أعلى علي رأسه فأصيب إصابة أودت بحياته.