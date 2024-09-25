السوبر الأفريقي في عيون النجوم.. عبد الجليل: مواجهة لا تعترف بالفروقات الفنية.. فتح الله: الفرص متساوية.. شريف عبد المنعم: هؤلاء مفاتيح اللعب بالقطبين.. وعبد الملك يضع روشتة الفوز للأهلي والزمالك

لا صوت يعلو فوق صوت مباراة السوبر الأفريقي الذي يجمع بين فريقي الاهلي والزمالك بعد غدا الجمعة بمدينة الرياض بالسعودية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويلتقي فريقا الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء بعد غد الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

فيتو التقت عددا من نجوم الأهلي والزمالك القدامي واستطلعت آراءهم وتوقعاتهم للمباراة.

عبد الجليل يسترجع ذكريات سوبر 94

أكد محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق، أن مواجهة السوبر الإفريقي سنة 1994 بين القطبين كانت المؤشرات وقتها لصالح الأهلي، خصوصا أن الفريق فاز قبلها بشهر بثلاثية نظيفة على الزمالك، مشيرًا إلى أن الزمالك وقتها بقيادة الجوهري نجح في خطف المباراة، عقب تسلمه المهمة بعد الخسارة بثلاثية، والأبيض لم يكن مصدقًا أنه يستطيع الفوز بتلك البطولة.

وقال عبد الجليل عبر تصريحات تليفزيونية: "الزمالك لو فاز ستكون مفاجأة (كروية) في ظل المستويات حاليًا بين الفريقين، ولو مر نصف ساعة بدون تسجيل أهداف من جانب لاعبي الأهلي، المباراة لن تكون سهلة على كولر ورفاقه".

وأضاف: "الزمالك كان يضم لاعبين دوليين في كأس السوبر الإفريقي 94، رغم قوة الأهلي في تلك المواجهة، وكنت وقتها من أبرز اللاعبين وفي فورمة عالية، وكسبنا الدوري وكأس مصر، وطلعت منصور مدافع الزمالك هو المكلف بمراقبتي، وفي غرفة ملابس الأهلي كان هناك ثقة كبيرة لدينا، وعلى الناحية الأخرى كان الجوهري في حالة تركيز وقام بتجميع لاعبي الأبيض، والمباراة كانت سيئة فنيا بين الفريقين، يوسف كان يستحق الطرد، بينما تم تجاهل طرد إيمانويل".

وأكمل: “سألت أيمن منصور بعد 20 سنة من تلك المباراة، عن تسديدة الهدف لأنها لم تكن متوقعة وكان سيمررها لـ إيمانويل ولكن تراجع المدافعين وقتها ساهم في منحه حرية التسديد من الخارج، وأحمد شوبير كان يعاني من إصابة في العضلة الخلفية قبلها بيومين، لكنه لعب المباراة بشكل جيد”.

وزاد: "الأهلي الأقرب للفوز لعدة عوامل وهي مستوى الأداء والتباين بين الفريقين، وكذلك التجانس بين اللاعبين في الفريق الأحمر، وشاهدنا يحيى عطية الله بعدما انسجم سريعًا، والأهلي لديه سرعة في الأداء، وكولر يسعى دائما للتسجيل في أول نصف ساعة".

وأتم: "هناك لاعبون كبار يظهرون في لقاءات الأهلي والزمالك، وسيف الجزيري يتألق دائما في مواجهات القمة، لكن مصطفى شلبي لا يقدم المستوى المطلوب في لقاءات الأهلي مؤخرا".

حمادة طلبة: الزمالك قادر على تحقيق لقب السوبر الأفريقي



أكد حمادة طلبة مدافع الزمالك السابق على قدرة الفريق على تحقيق لقب السوبر الأفريقي، أمام النادي الأهلي في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وقال طلبة في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك قادر على تقديم مباراة كبيرة أمام الأهلي.. عمر جابر الأجدر بالمشاركة في مركز الظهير الأيسر".



وأضاف: "الهدوء في الجزء الأول من المباراة سيكون عاملا مهما بالنسبة للزمالك.. والتدعيمات الجديدة ستضيف الكثير للزمالك في مباراة الأهلي".

وأردف: "شاركت في مركز الظهير الأيسر أمام الأهلي.. الأفضل أن تشارك الصفقات في جزء من المباراة والتعامل معهم بالذكاء".



وتابع مدافع الزمالك السابق: "أداء الفريق في مباراتي الشرطة الكيني لم يكن مُرضيا ولكن الأمر سيختلف أمام الأهلي، من الجيد أن يفوز الزمالك حتى لو لم يكن الأداء قويا كما حدث أمام الشرطة الكيني".

وأتم: "مواجهة الأهلي مختلفة عن الشرطة الكيني.. لاعبو الزمالك يتمتعون بالخبرات الكافية لمواجهة الأهلي".

شريف عبد المنعم: مباراة السوبر الإفريقي متكافئة.. وهؤلاء مفاتيح اللعب في القطبين

أكد شريف عبد المنعم نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي متكافئة، مشيرًا إلى أن كل مدرب سوف يدفع بأفضل تشكيلة، بالإضافة للاستحواذ والضغط، مع إمكانية وجود هجمات مرتدة، وتلك الأمور تعتمد على الأمور الفنية وقدرات اللاعبين في المستطيل الأخضر.

وقال: "الزمالك لديه عناصر جيدة في الهجوم مثل زيزو والجزيري، وهناك أمور أخرى ترتبط بالدوافع والحوافز لدى اللاعبين، ولست مع النغمة التي يرددها البعض بأن الأهلي الأقرب للفوز، لأن الملعب مختلف تماما، وهناك ظروف معينة، وكل طرف يرغب في تحقيق الفوز".

وأضاف: "نقاط الضعف في الزمالك، هي استغلال الكرة الثانية، وأخطاء الخط الخلفي، ولابد من تقليل سوء التمرير، لابد أن يكون وسط ملعب الزمالك قريب من لاعبي الخط الخلفي، وهناك عيب كبير في أداء الفريق وهي وجود مساحات بين الوسط والدفاع، وابتعاد الخطوط عن بعضها، وكذلك الحالة البدنية، والنادي الأهلي يحترم خصمه ويلعب بثنائي ارتكاز ويلعب بـ إمام عاشور كلاعب 8 و10".

وواصل: "حسين الشحات ووسام أبوعلي لديهم مزايا كثيرة وقادرين على التهديف، والأهلي لو سجل هدف التقدم سوف يرهق الزمالك كثيرًا، وستكون مشكلة كبيرة للأبيض، ولكن لو حدث وتقدم الزمالك بهدف سيحاول تهدئة المباراة قدر الإمكان".

وزاد: "الأهلي لديه لاعبون مميزون، ولكن الفوز في المباراة يحتاج للعب بروح عالية وعدم وجود أي حالة (تكبر) لدى عناصر الفريق، وهذه ليس من طباع اللاعبين الحاليين، والفريق قدم مستوى قويا أمام جورماهيا الكيني، ومارسيل كولر يقيم اللاعبين فقط بالأداء والالتزام، ولا يوجد فارق بين الاساسي والبديل، والمباراة متكافئة".

وتابع: "زيزو والجزيري وعبدالله السعيد هم الأخطر في الزمالك ولديهم حلول فنية كثيرة، والجزيري لاعب متمرس وقادر على التسجيل، وهم الأفضل في صفوف الفريق الأبيض، وعمر جابر لابد أن يتقدم للهجوم بحساب، ولابد من اللعب جماعيًا والحذر من الهجوم المرتد من الأهلي".

وأضاف: "الأهلي لديه مفاتيح لعب كثيرة في الملعب سواء محمد هاني أو يحيى عطية الله أو إمام عاشور، وكذلك الثلاثي الهجومي تاو والشحات وأبوعلي، وعلى الجانب الآخر الزمالك قد يستعين بخدمات كونراد، وهو من اللاعبين الجيدين أيضا واللاعب الذي يجيد التسجيل يمكن الاعتماد عليه".

وأتم: "أتوقع أن يفوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1".

فتح الله يرى الفرص متساوية

أكد محمود فتح الله نجم الزمالك السابق أن مباراة فريقه أمام الأهلي في كأس السوبر الأفريقي لن تكون سهلة خاصة أنها مع انطلاق موسم جديد.

وقال فتح الله في تصريحات تلفزيونية: "مباراة القمة دائمًا صعبة خاصة أنها في بداية الموسم، أرى حالة من التركيز والتفاؤل في بعثة الزمالك".

وأضاف: "الفرصة متساوية بين الزمالك والأهلي وكل فريق يملك عناصر مميزة.. واحتياج الزمالك لمدافع نظرًا لمشاركته في أكثر من بطولة، ولكن حسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي هما الأقرب لقيادة الدفاع نظرًا لمشاركتهم باستمرار".

وتابع مدافع الزمالك السابق: "نصيحتي لمدافعي الزمالك بأنكم تلعبون لنادي كبير ويجب تحمل المسئولية.. والمباريات الكبيرة تحتاج إلى عدم تغيير مراكز للاعبين".

وأتم: "عمر جابر أفضل ظهير أيمن في مصر ويجب مشاركته في مركزه.. ويجب إشراك بنتايك أو محمد حمدي في مركز الظهير الأيسر".

رمضان السيد يكشف نقاط قوة وضعف القطبين قبل السوبر الإفريقي



وقال رمضان السيد نجم الأهلي السابق: "المعطيات الموجودة فنيًا لصالح الأهلي قبل السوبر الإفريقي في ظل وجود استقرار فني وإداري، ولكن مواجهة الديربي ليس لها مقاييس، والـ90 دقيقة فقط الفريق الأفضل والأكثر توفيقًا هو من يحقق الانتصار".

وأكمل: "نقاط قوة الزمالك زيزو والجزيري وعبدالله السعيد، لو جوميز لعب بالأخير كصانع ألعاب بجور ثنائي ارتكاز، وجوميز لو لعب بـ دونجا بجوار السعيد وناصر ماهر سيكون نقطة ضعف كبيرة لصالح الأهلي وسوف يعمل كولر على استغلال المساحات في الوسط".

وزاد: "زيزو ومصطفى شلبي من الأوراق الهجومية الهامة، والأفضل وجود عمر جابر في الظهير الأيمن ومحمد حمدي على اليسار، وستكون نقطة سلبية للزمالك وجود ناصر ماهر بجوار عبدالله السعيد، وهناك مشكلة ستواجه دفاع الزمالك المثلوثي وحسام عبدالمجيد في ظل سرعات لاعبي الأهلي في الخط الهجومي".

وتابع: "الرهان الهجومي في الأهلي على وسام أبوعلي وحسين الشحات وبيرسي تاو وإمام عاشور، ورغم ذلك أفضل أن يشارك افشة أساسيا على حساب إمام البعيد عن مستواه، والذي تراجع عن بدايته الجيدة مع الأهلي مؤخرًا، وأفشة يقدم الاضافة الجيدة حال مشاركته في أي وقت، ويمنح الاستحواذ للأهلي".

وأضاف: "عطية الله ظهر بمستوى جيد في المباراة الأخيرة أمام جورماهيا، وحال استمرار تألقه سيكون عنصر هجومي جيد في تشكيلة الأهلي، وبالنسبة للزمالك سيكون هناك عدة عناصر مؤثرة في الهجوم خصوصا السعيد لو لعب في مركز صانع الألعاب وحال وجوده كرقم 10 يجب فرض رقابة قوية عليه من أكرم توفيق، خصوصا أنه يمتلك الخبرات وقادر على مساندة الهجوم والتمرير الجيد لـ شلبي والجزيري وزيزو، وقادر على استغلال المساحات والتسديد بقوة من خارج منطقة الجزاء".

وأشار إلى أن أشرف داري مدافع الأهلي الجديد يمتاز بالقوة، ومميز في الكرات العالية ولديه سرعات كبيرة، ولكن أتوقع اللعب برامي ربيعة بجوار ياسر إبراهيم وهم الأكثر تفاهمًا في الفترة الأخيرة.

وأتم: "من الصعب توقع نتيجة اللقاء رقميًا، ولكن نسبة فوز الأهلي 60% على حساب الزمالك 40%".

أحمد عبد الملك يضع روشتة الفوز للقطبين

وأكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهة الأهلي والزمالك لها طابع خاص، وتظل ديربي قويا بين الناديين الكبيرين، مشيرًا إلى أن مواجهة الديربي ستظل تحظى بالاهتمام الجماهيري والإعلامي الكبير.

وقال عبد الملك عبر تصريحات تلفزيونية: "مارسيل كولر المدير الفني سيدخل مواجهة الزمالك بنفس التشكيلة الأساسية باستثناء وجود ياسر إبراهيم بدلا من عبدالمنعم، ويحيى عطية الله في مركز الظهير الأيسر، بالإضافة للعناصر الأخرى التي تمتلك خبرات كبيرة".

وأضاف: "أشرف داري لا زال منضم للأهلي وغاب عن مواجهتي جورماهيا الكيني بسبب الاصابة، ومن الصعب المغامرة بالمدافع المغربي والدفع به بشكل أساسي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم لاعبين مميزين وثنائي دولي، وبجوارهم محمد هاني ويحيى عطية الله، ولا يوجد هناك أي مفاجأة متوقعة بالنسبة لتشكيلة كولر".

وواصل: "حسام عبدالمجيد من العناصر الدفاعية الجيدة ويظهر جيدا في المباريات الكبرى بمستوى أفضل، والزمالك لن يلعب بضغط عالٍ على الأهلي ولذلك أعتقد أن حسام عبد المجيد سيظهر بمستوى مميز، والفريقين سوف يسعيان لاستغلال المساحات.. وكولر يترك الكرة في بعض الأحيان لمنافسه، من أجل استغلال أي ثغرة للتسجيل".

وتابع: "كولر سوف يعتمد على مروان عطية وأكرم توفيق من أصحاب الميول الدفاعية والأخير يكمل في الهجمات كثيرا، بينما إمام عاشور لا يقدم نفس العمل الدفاعي معهم، والأمور مستقرة في وسط الأهلي ولن يحدث أي تغييرات على خط الوسط".

وتابع: "سيف الجزيري قادر على صناعة الفارق هجوميا وهو لاعب متفوق نفسيا في لقاءات القمة وسجل في الأهلي مؤخرا، واعتقد أن كولر لن يلعب بضغط كبير على الزمالك، خصوصا أنه حال الخروج بالكرة يتميز لاعبو الفريق الأبيض بالسرعات".

وأكد: "الزمالك يمتلك عناصر مميزة مثل زيزو ومصطفى شلبي والجزيري وعبدالله وناصر، الجزء الأمامي مع الوسط فيه حلول مميزة، وسيف الجزيري يمتاز بقطع الكرة الطولية ويقطع بين ثنائي الدفاع ويلعب في المساحات، لابد أن يرى مدافعو الأهلي تحركات المهاجم التونسي بشكل أفضل".

وأتم: "الأهلي يلعب بطريقة اقرب لـ4-2-3-1، وإمام عاشور يتجه للجبهة اليسرى، وهناك فقط تغيير أدوار في الملعب او على حسب سير اللعب، وطريقة اللعب للفريقين متقاربة، والأهلي كان الأفضل مع ختام الموسم الجاري، وجوميز لعب أمام الأهلي مباراتين وتفوق في الاستحواذ، وكولر بالتأكيد يعلم ذلك".



هشام يكن: مواجهة خارج التوقعات.. وهذا هو التشكيل الأفضل للأبيض

أكد هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مواجهة الديربي بين الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية في كأس السوبر الإفريقي من الصعب التوقع بالنتيجة التي ستخرج بها في النهاية، مشيرًا إلى أن لقاء القمة دائمًا مختلف، في ظل وجود ضغوط شخصية على اللاعبين.

وقال يكن: "الأهلي والزمالك تاريخيًا لديهم العديد من النتائج التي تكون مفاجأة، وتشكيل الأهلي مستقر وثابت تمامًا ولديهم معنويات كبيرة للفوز، ولكن هناك لحظات الفرح والاحتفال بالدوري قد تؤثر على اللاعبين".

وأضاف: "الزمالك لديه بعض المشكلات منها بعض الإصابات وابتعاد أحمد فتوح، ولجأ جوميز للدفع ببعض اللاعبين في غير مراكزهم مثل مشاركة محمد شحاتة في مركز الظهير الأيمن، ولم يقدم الأداء المنتظر، وحال مشاركته في هذا المركز أمام الأهلي، قد تتسبب في أزمات كثيرة على دفاع الزمالك، والأفضل لشحاتة اللعب في الوسط".

وواصل: "عمر جابر الأنسب للجبهة اليمنى، مع وجود محمد شحاتة بجوار دونجا في الوسط، مع ضرورة مشاركة محمد حمدي في الجبهة اليسرى وهو لاعب لديه إمكانيات مميزة، وسبق ولعب عدة مواجهات أمام الأهلي، وتجربته في عدة مراكز خلال التدريب لا تعني بالضرورة الدفع به في المباراة كلاعب وسط ومعهم عبد الله السعيد، وفي الجانب الهجومي مصطفى شلبي والجزيري وزيزو".

وأكد: "الأفضل لخط الدفاع هو مشاركة حمزة المثلوثي وحسام عبدالمجيد في الخط الخلفي، وخصوصا أن الأخير يمكن الاعتماد عليه في الكرات الثابتة بسبب إجادته لألعاب الهواء، ومصطفى الزناري لاعب جيد ولكن بعض المواقف في الملعب يعجز عن التعامل معها ولا يجد لها حلول، مثل لعبة طلائع الجيش مع محمد حمدي زكي في كأس مصر".

وتابع: "هؤلاء هم الأفضل لتشكيلة الزمالك، وسوف يدخل بها الفريق الأبيض تلك المباراة بندية للأهلي، أنصح لاعبي الزمالك بالابتعاد عن العصبية، واللعب بجدية فقط منعًا للخروج عن التركيز".

أشار إلى أن هناك أخطاء دفاعية في الأهلي، رغم تألق رامي ربيعة مؤخرًا، كما أن زيزو والجزيري وشلبي لديهم سرعات، لكن معروف طريقة أدائهم، وبالتأكيد سيكون هناك رقابة قوية من لاعبي الدفاع والوسط على زيزو تحديدًا.



أمير عزمي: جوميز لن يغير كثيرا في تشكيل الزمالك أمام الأهلي وأتوقع مشاركة ناصر ماهر

أكد أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق، أن البولندي كونراد ميشالاك من الصعب أن يشارك أساسيا في تشكيلة الزمالك أمام الأهلي في السوبر الإفريقي، خصوصا أنه لم يظهر في الفريق الأبيض حتى الآن، وقد يكون ورقة على مقاعد البدلاء، مشيرا إلى أن جوزيه جوميز لن يغير كثيرًا في تشكيلة الفريق.

وقال: "اللاعب الوحيد الذي قد يشارك من العناصر الجديدة هو محمد حمدي في مركز الظهير الأيسر، مع وجود عمر جابر ظهير أيمن، واستمرار معظم عناصر التشكيل الأساسي بصفة طبيعية".

وأضاف: "من الممكن أن يبدأ جوميز بـ(ناصر ماهر) في التشكيل الأساسي كجناح أيسر، وفي الوسط لابد من وجود محمد شحاتة ودونجا وعبدالله السعيد، خصوصا أن وسط الأهلي يمتاز بلاعبين قادرة على الدفاع والهجوم، والفريق الذي يتحكم في خط الوسط سيفوز باللقاء".

وأكمل: "من الممكن مشاركة كونراد ميشالاك لفترة داخل اللقاء، وجوزيه جوميز بالتأكيد لديه سيناريو معين في المباراة، هذه المباريات تحتاج لتحضير جيد، وفريق الزمالك يضم عناصر جيدة وسبق وفازوا على الأهلي في الموسم الماضي".

وزاد: "الأهلي كان في حالة استقرار، بينما كان الزمالك معظم الأخبار عن الصفقات، وبالتأكيد التركيز في تلك المباراة سيكون له عامل الحسم في الفوز، والثلاثي الهجومي وسام أبوعلي وحسين الشحات وتاو من أبرز مفاتيح اللعب في الفريق الأحمر، ولابد من فرض رقابة لصيقة على وسام تحديدا".

واختتم: "الزمالك أيضا يضم عناصر جيدة في الخط الهجومي زيزو وشلبي والجزيري، والزمالك كان عنده مشكلة في مركز الظهير الأيمن وتم الاستقرار على وجود عمر جابر، ولكن الأمور متساوية بين الطرفين".