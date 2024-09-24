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رياضة

وليد صلاح الدين: الجزيري كعبه عالي على الأهلي (فيديو)

وليد صلاح الدين،
وليد صلاح الدين، فيتو

كشف وليد صلاح الدين، نجم نادي الأهلي السابق، نقاط قوة الزمالك قبل مواجهة الأهلي بكأس السوبر الأفريقي الذي تستضيفه مدينة الرياض بالسعودية

وقال وليد صلاح الدين خلال تصريحاته بقناة أون تايم سبورت إن سيف الدين الجزيري كعبه عالٍ أمام النادي الأهلي ودائما يتألق أمام الأحمر وسوف يكون له تأثير كبير على أداء الزمالك حال استمرار ذلك ومعه ناصر ماهر.

وتابع: "لو زيزو عنده الحرية في الملعب هيتألق أمام الأهلي أيضا".


 

وأكد أن هؤلاء اللاعبين لو في حالتهم هيفوقوا مع الزمالك لكن ده مش مضمون".

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويلتقي فريقا الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي


وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي

بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي والإماراتي فارس عوض

كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة

 

طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي


وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي «كاف»، اختيارها للحكم الدولي الليبي معتز الشلماني لإدارة المباراة، على أن يعاونه مواطنه عطية عيسى، مساعد أول، والتونسي خليل حساني، مساعد ثانٍ، بينما سيكون الصومالي عمر قرطان حكما رابعا.

ويتواجد الجنوب أفريقي توم أبونجيل على تقنية الفيديو، ويعاونه مواطنته الحكمة أكونا ماكليما، والمغربي زكريا برنيسي.

ويشارك الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي، بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، لنسخته الماضية، على حساب الترجي التونسي، بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

بينما يتواجد الزمالك في اللقاء بعد تمكنه من التتويج بلقب كأس الكونفدرالية، على حساب نهضة بركان المغربي حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.

 

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السوبر الأفريقي مباراة الأهلي والزمالك وليد صلاح الدين

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