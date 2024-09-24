الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

زيزو لجماهير الزمالك: ثقوا في قدرات اللاعبين ولقب السوبر هدفنا

زيزولاعب الزمالك،
زيزولاعب الزمالك، فيتو

أدلى أحمد مصطفى سيد زيزو لاعب نادى الزمالك بعض التصريحات للموقع الرسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف”حول نهائي كأس السوبر الأفريقي 2024، الذي سيجمع فريقه بالنادي الأهلي  يوم الجمعة 27 سبتمبر بملعب "المملكة أرينا" بالرياض 

وكانت أبرز تصريحات نجم الزمالك أنه يتمنى التتويج بكأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية مع الزمالك حيث سبق وأن حقق هذا اللقب سنة 2020 بعد الفوز على نادي الترجي التونسي لأنه يرغب دائما في كتابة اسمه بشكل أكبر في تاريخ نادي الزمالك

 

وأضاف أن السوبر الأفريقي سيكون قويا للغاية بحكم أنه سيجمع أكبر فريقين في القارة الأفريقية وهما الأهلى والزمالك كأكبر فريقين في القارة الإفريقية وبالتالي شغف الجماهير تجاهها سيكون كبيرا وهو ما يمنحنا دفعة قوية.

واكد زيزو أن الفوز باللقب أمام الأهلي سيكون له "طُعم مختلف" فنادي الزمالك مُعتاد على التتويج بالبطولات سواء المحلية أو الأفريقية وهو ما حدث في المواسم الماضية منذ انضمامه للفريق في سنة 2019، استطاع تحقيق كل البطولات المُتاح والتتويج بها.

واشار الي أن نادي الزمالك يملك قاعدة جماهيرية كبيرة في دول الخليج لذلك ينتظر مساندتهم  في المباراة مضيفا  أن الجماهير المصرية والسعودية حريصة على حضور المباراة وهو أمر سيسعدنا كلاعبين وسيحمسنا أيضًا 

وطالب زيزو  جماهير نادي الزمالك قائلا: "إننا بحاجة لدعمكم  وعليكم أن تثقوا في قدرات لاعبي الزمالك، وإن شاء الله نُتوج بهذا اللقب للمرة الخامسة في تاريخ النادي".

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويلتقي فريقا الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي


وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي

بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي والاماراتي فارس عوض

كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة

 

طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي


واعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي «كاف»، اختيارها للحكم الدولي الليبي معتز الشلماني لإدارة المباراة، على أن يعاونه مواطنه عطية عيسى، مساعد أول، والتونسي خليل حساني، مساعد ثانٍ، بينما سيكون الصومالي عمر قرطان حكما رابعا.

ويتواجد الجنوب أفريقي توم أبونجيل على تقنية الفيديو، ويعاونه مواطنته الحكمة أكونا ماكليما، والمغربي زكريا برنيسي.

ويشارك الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي، بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، لنسخته الماضية، على حساب الترجي التونسي، بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

بينما يتواجد الزمالك في اللقاء بعد تمكنه من التتويج بلقب كأس الكونفدرالية، على حساب نهضة بركان المغربي حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.

السوبر الإفريقي، كولر يضع خطة عبور الزمالك مع جهازه المعاون اليوم

قنوات مجانية تذيع السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، تعرف على ترددها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السوبر الأفريقي مباراة الأهلي والزمالك زيزو الأهلى والزمالك لاعب نادي الزمالك أحمد مصطفى سيد زيزو

مواد متعلقة

قنوات مجانية تذيع السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، تعرف على ترددها

السوبر الأفريقي، شريف إكرامي يهاجم نجوم الأهلي والزمالك المعتزلين لهذا السبب

مدرب المصري بعد التأهل لمجموعات الكونفدرالية: صعود صعب بعد موسم طويل

المصري يحتفل بتأهل فريقه بالكونفدرالية: النصر للنسور.. إلى دوري المجموعات

الكونفيدرالية، المصري يطيح بالهلال الليبي بضربات الترجيح ويتأهل لدور المجموعات

الكونفيدرالية، المصري يفوز على الهلال الليبي 3-2 ويحتكمان لركلات الترجيح

الكونفيدرالية، المصري يواصل تقدمه بهدفين أمام الهلال الليبي بعد مرور 75 دقيقة

الكونفيدرالية، المصري البورسعيدي يتقدم على الهلال الليبي 2-1 في الشوط الأول

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء قبل تحصيل فواتير استهلاك سبتمبر

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 (تحديث لحظى)

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 في الأسواق

سعر الدرهم الإماراتي صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

تفاصيل السيطرة على حريق محدود بمركز الأورام في سوهاج (بث مباشر)

سعر الإسترليني أمام الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

بكتيريا الإيكولاي.. حقيقة المرض الغامض بين أهالي أسوان (فيديو جراف)

منوعات

المزيد

ظاهرة تحمض المحيطات تهدد صلاحية الأرض للسكن

أسرة تصطحب طفلها الصغير إلى المدرسة بالطبل والمزمار البلدي (فيديو)

الجنون لم يحمه من العقاب، ولاية أمريكية تدين مسلحا قتل 10 أشخاص

حفلة تحرش بفتاة مغربية، قصة فيديو أثار عاصفة غضب في طنجة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 24- 9- 2024 في الأسواق

سعر الدرهم الإماراتي صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بكتيريا الإيكولاي.. حقيقة المرض الغامض بين أهالي أسوان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

زكاة الأرض المؤجرة تكون على صاحبها أم على مستأجرها؟، الإفتاء توضح الرأى

تفسير رؤية مطاردة الثعلب في المنام وعلاقتها بوجود مشكلات عائلية

شباب حول الرسول، أسيد بن حضير "أوتي مزمارا من مزامير آل داوُد"

المزيد
الجريدة الرسمية