زيزو لجماهير الزمالك: ثقوا في قدرات اللاعبين ولقب السوبر هدفنا

أدلى أحمد مصطفى سيد زيزو لاعب نادى الزمالك بعض التصريحات للموقع الرسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف”حول نهائي كأس السوبر الأفريقي 2024، الذي سيجمع فريقه بالنادي الأهلي يوم الجمعة 27 سبتمبر بملعب "المملكة أرينا" بالرياض

وكانت أبرز تصريحات نجم الزمالك أنه يتمنى التتويج بكأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية مع الزمالك حيث سبق وأن حقق هذا اللقب سنة 2020 بعد الفوز على نادي الترجي التونسي لأنه يرغب دائما في كتابة اسمه بشكل أكبر في تاريخ نادي الزمالك

وأضاف أن السوبر الأفريقي سيكون قويا للغاية بحكم أنه سيجمع أكبر فريقين في القارة الأفريقية وهما الأهلى والزمالك كأكبر فريقين في القارة الإفريقية وبالتالي شغف الجماهير تجاهها سيكون كبيرا وهو ما يمنحنا دفعة قوية.

واكد زيزو أن الفوز باللقب أمام الأهلي سيكون له "طُعم مختلف" فنادي الزمالك مُعتاد على التتويج بالبطولات سواء المحلية أو الأفريقية وهو ما حدث في المواسم الماضية منذ انضمامه للفريق في سنة 2019، استطاع تحقيق كل البطولات المُتاح والتتويج بها.

واشار الي أن نادي الزمالك يملك قاعدة جماهيرية كبيرة في دول الخليج لذلك ينتظر مساندتهم في المباراة مضيفا أن الجماهير المصرية والسعودية حريصة على حضور المباراة وهو أمر سيسعدنا كلاعبين وسيحمسنا أيضًا

وطالب زيزو جماهير نادي الزمالك قائلا: "إننا بحاجة لدعمكم وعليكم أن تثقوا في قدرات لاعبي الزمالك، وإن شاء الله نُتوج بهذا اللقب للمرة الخامسة في تاريخ النادي".

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويلتقي فريقا الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي



وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي

بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي والاماراتي فارس عوض

كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة

طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي



واعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي «كاف»، اختيارها للحكم الدولي الليبي معتز الشلماني لإدارة المباراة، على أن يعاونه مواطنه عطية عيسى، مساعد أول، والتونسي خليل حساني، مساعد ثانٍ، بينما سيكون الصومالي عمر قرطان حكما رابعا.

ويتواجد الجنوب أفريقي توم أبونجيل على تقنية الفيديو، ويعاونه مواطنته الحكمة أكونا ماكليما، والمغربي زكريا برنيسي.

ويشارك الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي، بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، لنسخته الماضية، على حساب الترجي التونسي، بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

بينما يتواجد الزمالك في اللقاء بعد تمكنه من التتويج بلقب كأس الكونفدرالية، على حساب نهضة بركان المغربي حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.