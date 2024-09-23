السوبر الأفريقي، شريف إكرامي يهاجم نجوم الأهلي والزمالك المعتزلين لهذا السبب

هاجم شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز لاعبي الأهلي والزمالك المعتزلين بسبب تصريحاتهم التى قال إنها مثيرة للفتنة عبر السوشيال ميديا قبل مواجهة الزمالك والأهلى الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

وقال إكرامي إن تلك التصريحات من أجل الشهرة والعودة للأضواء بعد اعتزال كرة القدم مؤكدا على ضرورة الاحترام المتبادل بين لاعبي الأهلي والزمالك دون التقليل أو الاستهزاء بالفريق الآخر.

ونشر إكرامي عبر ستوري بحسابه الخاص انستجرام جاء كالتالي:

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.