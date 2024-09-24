تعرف على نتائج الأهلي في كأس السوبر الإفريقي طوال تاريخه

يستعد الأهلي لمواجهة غريمة التقليدي نادي الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في تمام التاسعة مساء على ملعب المملكة آرينا.

ويشارك النادي الأهلي في كأس السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي، حيث انتهي لقاء الذهاب بالتعادل السلبي ليفوز الأهلي في مباراة الإياب بهدف نظيف ويتوج باللقب.

وخاض الأهلي طوال تاريخه 11 نسخة من كأس السوبر الإفريقي، نجح خلالهم في التتويج بـ 8 نسخ والخسارة في 3 أعوام.

ونستعرض معكم خلال السطور القادمة نتائج الأهلي خلال مشاركته في السوبر الإفريقي:

نتائج الأهلي في كأس السوبر الإفريقي

خسر الأهلي بنتيجة 0-1 أمام الزمالك في كأس السوبر الإفريقي نسخة 1994

فاز الأهلي 4-1 على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في نسخة 2002.

فاز الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 على الجيش الملكي المغربي: في نسخة 2006، عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف".

فاز الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 علي النجم الساحلي التونسي في نسخة 2007، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف".

وحقق الأهلي الفوز بنتيجة 2-1 على الصفاقسي التونسي، في نسخة 2009.

فاز الأهلي بنتيجة 2-1 ليوبار الكونغولي، في نسخة 2013.

فار الأهلي 3-2 علي الصفاقسي التونسي، نسخة 2014.

خسر الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 5-6 أمام وفاق سطيف الجزائري في نسخة 2015 عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

فاز الأهلي بنتيجة 2-0 على نهضة بركان المغربي، في نسخة 2020.

فاز الأهلي بركلات الجزاء بنتيجة 6-5 على الرجاء المغربي، في نسخة 2021 عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

خسر الأهلي بنتيجة 0-1 أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في نسخة 2023.

رامي ربيعة ينتظر رقم مميز حال تتوج الأهلي بالسوبر الإفريقي

وينتظر رامي ربيعة نجم النادي الأهلي رقم مميز حال تغلب الأهلي على الزمالك والفوز بكأس السوبر الإفريقي، حيث يصبح ربيعة في تلك الحالة يمتلك 5 ألقاب من البطولة ليعادل عدد بطولات حسام عاشور لاعب الأهلي السابق، وسيفصله لقب وحيد لمعادلة رقم وائل جمعة الأكثر تتويجا بالسوبر الإفريقي برصيد 6 ألقاب.

القيمة السوقية للأهلي والزمالك

تبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي 28.40 مليون يورو وأغلى لاعب في قائمة الفريق هو إمام عاشور بقيمة 2.5 مليون يورو ويأتي خلفه يحيى عطية الله ورضا سليم بنفس القيمة 2.2 مليون يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 18.80 مليون يورو وأغلى لاعب هو أحمد سيد زيزو بقيمة 4.5 مليون يورو ويأتي خلفه عمر فرج بقيمة 1.2 مليون يورو، وفي المركز الثالث البولندي كونراد ميشالاك ونبيل عماد دونجا بقيمة مليون يورو.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.