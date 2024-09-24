الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

السوبر الإفريقي، 3 مباريات فقط أدارها الشلماني للأهلي والزمالك

معتز الشلماني، فيتو
معتز الشلماني، فيتو

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، عن طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك، في كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم.

حكام مباراة الأهلي والزمالك

وأوضح الكاف في بيان اليوم الثلاثاء، تعيين طاقم حكام ليبي بقيادة معتز إبراهيم الشلماني، يعاونه مواطنه عطية محمد "مساعد أول" والتونسي خليل الحساني "مساعد ثاني".

وأوضح أن الحكم الرابع في هذه المباراة سيكون الصومالي عمر عبد القادر أرتان.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

 

وأدار الشلماني ثلاثة مباريات فقط لفريقي الأهلي والزمالك منهم مباراتان للأحمر ومباراة وحيدة للفريق الأبيض.

وأدار معتز الشلماني وفقا لإحصائيات موقع "ترانسفير ماركت" مواجهتين للنادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023 أولا أمام الرجاء المغربي في إياب ربع النهائي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما كما أدار مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2023، وفاز المارد الأحمر بثنائية مقابل هدف.

الشلماني أدار مباراة واحدة للزمالك كانت في النسخة نفسها لدوري أبطال أفريقيا 2023، وانتهت بخسارة الفريق الأبيض (0-2) أمام شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات.

 

وتحفظ نادي الزمالك على تعيين الحكم الليبي معتز إبراهيم لإدارة مباراة كأس السوبر الأفريقي.

وأعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك عبر تصريحات تليفزيونية أن ناديه بصدد مخاطبة الاتحاد الأفريقي "كاف" للاعتراض على طاقم الحكام بشكل رسمي.
 

ويشارك الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي، بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، في نسخته الماضية، على حساب الترجي التونسي، بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

بينما يتواجد الزمالك في اللقاء بعد تمكنه من التتويج بلقب كأس الكونفدرالية، على حساب نهضة بركان المغربي.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي.

بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي والإماراتي فارس عوض.

كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

رسميا، كاف يعلن عن طاقم حكام السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

مباراة الأهلي والزمالك السوبر الأفريقي الأهلى والزمالك حكام مباراة الأهلي والزمالك الشلماني معتز الشلماني

مواد متعلقة

استقبال بعثة الزمالك بالورود البيضاء بمطار القاهرة (صور)

وليد صلاح الدين: الجزيري كعبه عالي على الأهلي (فيديو)

السوبر الإفريقي، رد ناري من أحمد بلال على شريف إكرامي

أسرع أهداف مباريات الأهلي والزمالك قبل السوبر الأفريقي

استعدادات السوبر الإفريقي.. موعد المباراة وتردد القنوات المجانية الناقلة للقاء.. الأهلي يستعد للسفر غدا.. الزمالك يتوجه اليوم للسعودية.. وحقيقة حرمان الأبيض من المران على الملعب الرئيسي

زيزو لجماهير الزمالك: ثقوا في قدرات اللاعبين ولقب السوبر هدفنا

قنوات مجانية تذيع السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، تعرف على ترددها

السوبر الأفريقي، شريف إكرامي يهاجم نجوم الأهلي والزمالك المعتزلين لهذا السبب

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من الكهرباء للمواطنين صاحبي العدادات مسبقة الدفع

ضبط التيك توكر «وحش الكون وبناتها» بالإسكندرية بتهمة التحريض على الفسق

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

مصدر بالأهلي: الخطيب يتدخل لحل أزمة معلول

القبض على إسلام بحيري عقب تأييد حبسه 3 سنوات

مصرية الصنع.. راجمة الصواريخ رعد 200 (فيديوجراف)

المؤبد لسائق قطار طوخ ومساعده والسجن المشدد 5 سنوات لـ 5 آخرين (فيديو)

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة، اللينك وموعد الظهور

منوعات

المزيد

رسالة مؤثرة من الأمير هاري إلى والدته الراحلة الأميرة ديانا

اكتشاف رسومات عملاقة غامضة على هضبة نازكا في بيرو

ظاهرة تحمض المحيطات تهدد صلاحية الأرض للسكن

أسرة تصطحب طفلها الصغير إلى المدرسة بالطبل والمزمار البلدي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، ارتفاع البلطي والجمبري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والبرتقال في سوق العبور

الطماطم تتراجع 5 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

انخفاض أسعار اللحوم الضاني في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مصرية الصنع.. راجمة الصواريخ رعد 200 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المسجد في المنام وعلاقته بالتقرب إلى الله والراحة النفسية

تحدي قوم هود، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 22 بسورة الأحقاف

زكاة الأرض المؤجرة تكون على صاحبها أم على مستأجرها؟، الإفتاء توضح الرأى

المزيد
الجريدة الرسمية