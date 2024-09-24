السوبر الإفريقي، 3 مباريات فقط أدارها الشلماني للأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، عن طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك، في كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم.

حكام مباراة الأهلي والزمالك

وأوضح الكاف في بيان اليوم الثلاثاء، تعيين طاقم حكام ليبي بقيادة معتز إبراهيم الشلماني، يعاونه مواطنه عطية محمد "مساعد أول" والتونسي خليل الحساني "مساعد ثاني".

وأوضح أن الحكم الرابع في هذه المباراة سيكون الصومالي عمر عبد القادر أرتان.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

وأدار الشلماني ثلاثة مباريات فقط لفريقي الأهلي والزمالك منهم مباراتان للأحمر ومباراة وحيدة للفريق الأبيض.

وأدار معتز الشلماني وفقا لإحصائيات موقع "ترانسفير ماركت" مواجهتين للنادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023 أولا أمام الرجاء المغربي في إياب ربع النهائي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما كما أدار مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2023، وفاز المارد الأحمر بثنائية مقابل هدف.

الشلماني أدار مباراة واحدة للزمالك كانت في النسخة نفسها لدوري أبطال أفريقيا 2023، وانتهت بخسارة الفريق الأبيض (0-2) أمام شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات.

وتحفظ نادي الزمالك على تعيين الحكم الليبي معتز إبراهيم لإدارة مباراة كأس السوبر الأفريقي.

وأعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك عبر تصريحات تليفزيونية أن ناديه بصدد مخاطبة الاتحاد الأفريقي "كاف" للاعتراض على طاقم الحكام بشكل رسمي.



ويشارك الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي، بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، في نسخته الماضية، على حساب الترجي التونسي، بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

بينما يتواجد الزمالك في اللقاء بعد تمكنه من التتويج بلقب كأس الكونفدرالية، على حساب نهضة بركان المغربي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي.

بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي والإماراتي فارس عوض.

كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.



