استعدادات السوبر الإفريقي.. موعد المباراة وتردد القنوات المجانية الناقلة للقاء.. الأهلي يستعد للسفر غدا.. الزمالك يتوجه اليوم للسعودية.. وحقيقة حرمان الأبيض من المران على الملعب الرئيسي

يستعد فريقا الأهلى والزمالك لمواجهتهما المرتقبة مساء الجمعة المقبل بالمملكة العربية السعودية على لقب كأس السوبر الإفريقى.

وأعلن الناديان حالة الطوارئ قبل سفر بعثتيهما إلى السعودية استعدادا للمباراة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية.

ويشارك الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي، بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، في نسخته الماضية، على حساب الترجي التونسي، بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

بينما يتواجد الزمالك في اللقاء بعد تمكنه من التتويج بلقب كأس الكونفدرالية، على حساب نهضة بركان المغربي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويلتقي فريقا الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي.

بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي والإماراتي فارس عوض.

كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي

تردد قناة إم بي سي مصر 2 بتعليق مدحت شلبي وفارس عوض

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12322.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة بتعليق عصام الشوالي

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.



تردد قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة



التردد: 12091

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي «كاف»، اختيارها للحكم الدولي الليبي معتز الشلماني لإدارة المباراة، على أن يعاونه مواطنه عطية عيسى، مساعد أول، والتونسي خليل حساني، مساعد ثانٍ، بينما سيكون الصومالي عمر قرطان حكما رابعا.

ويتواجد الجنوب أفريقي توم أبونجيل على تقنية الفيديو، ويعاونه مواطنته الحكمة أكونا ماكليما، والمغربي زكريا برنيسي.

الأهلي يختتم تدريباته قبل السفر للسعودية

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى بقيادة مارسيل كولر اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الزمالك الجمعة القادم في السوبر الإفريقي، وذلك بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس بعد غلق ملف مباراتي جورماهيا الكيني في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وحجز بطاقة الصعود إلى دور المجموعات، حيث سيضع برنامجا خاصا بمواجهة السوبر الأفريقي.

ويسافر فريق الأهلي إلى السعودية غدًا الأربعاء حيث يخوض الفريق مرانًا صباح يوم السفر على ملعب التتش قبل التحرك في الرابعة عصرًا إلى السعودية، على أن يتدرب الفريق مرة واحدة فقط فى السعودية قبل خوض البطولة القوية التي سيتجدد فيها التنافس بين قطبي الكرة المصرية خارج السباق المحلى.

الزمالك يسافر اليوم إلى السعودية

تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى السعودية مساء اليوم استعدادا لمواجهة الأهلى في السوبر الأفريقي والمقرر له الجمعة المقبل 27 سبتمبر.

وتقرر السفر إلى السعودية قبل موعد المباراة بثلاثة أيام حتى يتفادى اللاعبون الإرهاق قبل يوم المباراة على أن يخوض الزمالك تدريباته على أحد الملاعب التابعة لنادى الشباب السعودي.

واستقر مجلس إدارة نادى الزمالك على سفر بعثة الفريق على متن طائرة خاصة، من أجل توفير الراحة وتفادى إجهاد اللاعبين قبل المباراة المصيرية أمام المارد الأحمر.

ويرأس بعثة الفريق في السعودية حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادى.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك تدريبا فنيا خفيفا صباح اليوم قبل السفر إلى السعودية عصرا، خاصة أن الجهاز الفنى بقيادة جوزيه جوميز رسم خطة الإعداد للمباراة وطريقة التدريب فى السعودية قبل اللقاء.

حقيقة عدم خوض الزمالك مرانه الرئيسي على ملعب مباراة السوبر الإفريقي

كشف عمرو أبو العز رئيس الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة الأنباء التي ترددت عن وجود بند في لائحة بطولة السوبر الأفريقي، ينص على عدم خوض الفريق الضيف مرانه الرئيسي على الملعب الذي ستقام عليه المباراة.

وقال أبو العز: هذا الكلام غير صحيح، فريق الزمالك سيخوض تدريباته على ملعب الرئيسي للمباراة يوم الخميس المقبل في الثامنة مساء ولا يوجد في اللائحة ما يمنع الفريق الذي ليس صاحب المباراة بعدم خوض تدريبه الأخير علي ملعب المباراة.

وكانت هناك أنباء ترددت عن إمكانية خوض النادي الأهلي فقط تدريبه الأخير قبل موعد المباراة بـ ٢٤ ساعة علي الملعب المستضيف للقاء كونه صاحب المباراة وهو ما نفاه عمرو أبو العز، مؤكدا أن فريقي الزمالك والأهلي لهما الحق في خوض مرانيهما الأخير علي الملعب المستضيف للقاء.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك

محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ويحيى عطية الله ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي.

أمة حكم السوبر

يدرس مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب تقديم اعتراض إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف، على حكم مباراة الفريق أمام الأهلى فى السوبر الأفريقى والمقرر لها الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يحسم مجلس إدارة الزمالك موقفه من تقديم اعتراض رسمى إلى كاف من عدمه اليوم، وفقا لتصريحات أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادى.

وكان أحمد سالم المتحدث الرسمى للزمالك قال إن هناك تحفظات على الحكم معتز الشلمانى المقرر أن يدير مباراة السوبر الأفريقى أمام الأهلى دون أسباب محددة.

رسالة شيكابالا للاعبي الزمالك

وقال محمود عبد الرازق "شيكابالا": "بنشكركم على دعمكم الدائم للزمالك.. سبق وحدث نفس الدعم منكم لنا في الكونفدرالية العام الماضي وقتما كان الجميع يظن أن الزمالك خارج البطولة.. لكن البداية كانت منكم واستطعنا الفوز على دريمز في غانا والعودة بالفوز".

وأضاف قائد الزمالك: "الزمالك تعود على تخطي الصعوبات.. وأؤكد أن كل زملائي في الفريق في حالة تركيز تامة.. وسنحتفل باللقب معًا بإذن الله".

غيابات الزمالك أمام الأهلي

ويغيب عن الزمالك كل من: سامسون أكينيولا ومحمد عاطف وأحمد فتوح وأحمد مجدي وسيد عبد الله "نيمار" وسيدي ندياي وعمر عبد العزيز وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وحسن أبو المعاطي وأحمد حمدي ومحمد عبد الشافي للإصابة.

القيمة السوقية للأهلي والزمالك

تبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي 28.40 مليون يورو وأغلى لاعب في قائمة الفريق هو إمام عاشور بقيمة 2.5 مليون يورو ويأتي خلفه يحيى عطية الله ورضا سليم بنفس القيمة 2.2 مليون يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 18.80 مليون يورو وأغلى لاعب هو أحمد سيد زيزو بقيمة 4.5 مليون يورو ويأتي خلفه عمر فرج بقيمة 1.2 مليون يورو، وفي المركز الثالث البولندي كونراد ميشالاك ونبيل عماد دونجا بقيمة مليون يورو.

قائمة الزمالك بالسوبر الإفريقي

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

ويتواجد محمود حمدي "الونش" في القائمة المسافرة إلى السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي الدفع باللاعب محمد حمدي في مركز الجبهة اليسري للفريق في مباراة السوبر الأفريقي أمام النادي الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل.