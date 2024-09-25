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رياضة

السوبر الأفريقي، مجلس الزمالك يحضر مران الفريق في السعودية استعدادا لمواجهة الأهلي

مجلس الزمالك
مجلس الزمالك

قرر مسئولو نادي الزمالك المرافقين لبعثة الفريق الأول لكرة القدم في السعودية حضور مران الفريق اليوم من أجل دعم ومساندة اللاعبين قبل مواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل في السوبر الأفريقي

ومن المقرر أن يقام مران الفريق الأبيض اليوم  على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

 

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