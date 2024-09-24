أخبار مصر اليوم: توجيه عاجل من الكهرباء للمواطنين.. زيادة سعر دواء شهير لعلاج نزلات البرد.. وتوضيح من التعليم بشأن تقييمات الطلاب وتقسيم كشكول الحصة والواجب

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية: إن جميع الفيروسات سواء كورونا وأخواتها أو الأنفلونزا من ضمن خصائصها وصفاتها التحور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: الفيروسات التنفسية عبارة عن كائن حي يريد العيش وكلما تغلب الإنسان على متحور لها يظهر متحور آخر.

كشف الدكتور هشام العسكري، أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان الأمريكية، عن رصد الأقمار الصناعية حدثا غريبا في سد النهضة قد يتسبب في كارثة للسودان.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: رصدنا من خلال الأقمار الصناعية حدوث إزاحة رأسية على جانبي سد النهضة وهو ما يؤثر على سلامة السد وانهياره.

شهدت منطقة شبرامنت بمركز ومدينة أبو النمرس، بمحافظة الجيزة حملة مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف، أسفرت عن إصابة رئيس المركز والمدينة، زينهم إدريس بإصابة طفيفة في الرأس.

وعلمت فيتو من مصادرها أن رئيس مركز مدينة أبو النمرس تعرض للإصابة أثناء عملية إزالة جمالون تم بناؤه بدون ترخيص على أرض زراعية على مساحة 1000م2، حيث قامت قوات الأمن والوحدة المحلية بمساندة رئيس المركز في تنفيذ الحملة، إلا أن ذلك اصطدم بمقاومة من أصحاب التعديات الذين حاولوا منع عملية الإزالة.

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة: "نطرح كرتونة البيض بسعر 150 جنيها من خلال 300 منفذ تابعين للوزارة على مستوى الجمهورية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك تنسيق وتعاون وبروتوكول تم توقيعه مع المجمعات الاستهلاكية واتحاد منتجي الدواجن لطرح كرتونة البيض بسعر 150 جنيها تحت إشراف وزارة الزراعة".

حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المواطنين من مالكي العدادات مسبقة الدفع من التلاعب بالعدادات مما يدفعهم للوقوع تحت طائلة القانون.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن شن حملات للتفتيش على العدادات مسبقة الدفع لضبط المتلاعبين به، وكذلك المشتركين الذين يستهلكون الكهرباء بشكل منخفض لا يتناسب مع حجم الأجهزة الكهربائية المتواجدة بالوحدة السكنية أو التجارية.



زادت معدلات البحث مؤخرا عن عدد موعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، المقرر الإعلان عنها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني خلال ساعات.

وأوضح مصدر بوزارة التعليم العالي أنه من المقرر إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة عقب الانتهاء من كافة المراجعات النهائية وذلك خلال الساعات المقبلة، من خلال الرابط هنا

وجهت وزارة التربية والتعليم توضيحا مهما وعاجلا بشأن تقييمات الطلاب وتقسيم كشكول الحصة والواجب لجميع المراحل خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025.

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن المتابعة والتقويم من خلال انتظام وتعظيم الأداء التعليمي داخل الصف الدراسي ولابد من وجود آليات وطرق فعالة لتحقيق تلك الأهداف، ومنها تفعيل لوسائل وطرق التعليم والتعليم ومن أهمها وأكثرها فعالية كشكول الحصة والكتاب المدرسي وتخصيص كشكول واحد يقسم 3 أجزاء الجزء الأول خاص بالأداءات الصفية وهو عبارة عن تكليفات يكلف بها المعلم الطلاب أثناء الشرح وهو بمثابة جزء مهم من التقويم التكويني.

شهد سوق الدواء المصري ارتفاعا في سعر دواء "فلورست ان" المستخدم لعلاج نزلات البرد، حيث ارتفع سعره إلى ٣٢ جنيها بدلا من ٢٠ جنيها.

ويستخدم دواء فلورست ان في علاج احتقان الأنف والجيوب الأنفية والسعال والعطس الشديد.

وكانت هيئة الدواء المصرية قد أعلنت عن ضخ 156 مليون عبوة دواء من 389 مستحضرا في السوق منذ بداية أغسطس حتى الآن.

أيام قليلة وينتهى العمل بالمواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والكافيهات والمطاعم، والتى تم تعديلها بشكل استثنائى هذا الصيف من قبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لترشيد الكهرباء.

وينتهى العمل بالتوقيت الصيفى بالنسبة لمواعيد غلق المحال التجارية يوم الخميس المقبل، وتبدأ وزارة التنمية المحلية فى تطبيق المواعيد وفقا للتوقيت الشتوي بدءا من يوم الجمعة 27 سبتمبر.

حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المواطنين من تأخر دفع فواتير الكهرباء لشهر سبتمبر الجاري لأكثر من أسبوعين، خاصة أن التأخر في دفع الفواتير لأكثر من 30 يوما سيؤدي الي تطبيق الغرامة الفورية علي التأخر في دفع الفواتير المقررة بـ7%.

وتعد فواتير الكهرباء لشهر سبتمبر الحالي هي ثاني الفواتير التي يتم تحصيلها بعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء والتي تم إعلانها والعمل بها اعتبارا من شهر أغسطس الماضي.



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