الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

زيادة سعر دواء شهير لعلاج نزلات البرد

زيادة في أسعار الأدوية
زيادة في أسعار الأدوية
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 شهد سوق الدواء المصري ارتفاعا في سعر دواء "فلورست ان" المستخدم لعلاج نزلات البرد، حيث ارتفع سعره إلى ٣٢ جنيها بدلا من ٢٠ جنيها. 

زيادة سعر دواء فلورست ان 

ويستخدم دواء فلورست ان في علاج احتقان الأنف والجيوب الأنفية والسعال والعطس الشديد.

وكانت هيئة الدواء المصرية أعلنت عن ضخ 156 مليون عبوة دواء من 389 مستحضرا في السوق منذ بداية أغسطس حتى الآن.

ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء، واستمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي. 

وتم ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة أبرزهم أدوية الضغط والقلب والسكر والأورام والمضادات الحيوية.

ضخ كميات إضافية من الأدوية في السوق 

وتتضمن هذه المستحضرات أصنافًا من مجموعات علاجية متعددة، مع استمرار المتابعة لضمان توافرها بشكل مستمر، ومن تلك المستحضرات على سبيل المثال:
VIDROP DROPS 2800IU 15ML, ASPOCID TABS 75MG, BETADERM CREAM.1% 30G, ALPHINTERN C.TAB , ANALLERGE TABS 4MG , CARVID TABS 6.25MG , ROWATINEX CAPS

تسعير الدواء يخضع لآليات محددة

وأوضحت هيئة الدواء  أن تسعير الدواء له آليات محددة، وأن كل صنف يتم تسعيره بشكل منفرد بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة.

وأكدت أن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، وهما السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن وضرورة توفير المستحضرات الدوائية، وتعمل الهيئة بشكل مستمر على مراجعة الأسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصري.

وأوضحت أنه خلال الفترة السابقة أدت صعوبة تدبير العملة الصعبة من خلال الشركات المنتجة إلى تأثر استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج مما أثر على معدلات توافر المستحضرات الدوائية، مضيفًا أن معدلات الإنتاج عادت الى مستوياتها السابقة خلال الفترة الحالية ويتم الإفراج عن العديد من المستحضرات التي تقوم الهيئة برصد عدم توافرها.

كيف يتم تحديد آليات التسعير؟ 

 وأكدت أن آليات التسعير تستند إلى اتباع منهجية محددة في مراجعة وتحريك أسعار المستحضرات بمراعاة الجانب الاقتصادي لاستمرار توافر الأدوية والبعد الاجتماعي للسعر العادل، وأن الهيئة تقوم بمتابعة الصناعة الدوائية بدءا من توفير المواد الخام ومواد الإنتاج الأولية، وحتى تداول المستحضرات بالسوق المحلي. 

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