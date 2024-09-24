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أخبار مصر

يتسبب بكارثة للسودان، أستاذ بجامعة أمريكية يكشف عن حدث غريب في سد النهضة

سد النهضة، فيتو
سد النهضة، فيتو
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انهيار سد النهضة، كشف الدكتور هشام العسكري، أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان الأمريكية، عن رصد الأقمار الصناعية حدثا غريبا في سد النهضة قد يتسبب في كارثة للسودان.

إزاحة في سد النهضة 

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: رصدنا من خلال الأقمار الصناعية حدوث إزاحة رأسية على جانبي سد النهضة وهو ما يؤثر على سلامة السد وانهياره.


خطر كبير من سد النهضة

وأضاف: الإزاحة التي حدثت جانبي سد النهضة قد تؤدي إلى انهياره وحدوث ما لا يحمد عقباه والأثر لا يمكن تخيله على السدود في السودان.

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دمار السدود السودانية

وأوضح: في حال انهيار سد النهضة فإن كميات المياه المندفعة من سد النهضة ستكون ضخمة ولا يمكن للسدود السودانية الصمود أمامها.

واختتم: لو الإيراد المائي في إثيوبيا جاء ضخما سيضطرهم لفتح بوابات سد النهضة بشكل كبير وهو ما يؤثر على السدود السودانية.

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