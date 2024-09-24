توجيه عاجل من الكهرباء للمواطنين صاحبي العدادات مسبقة الدفع
حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المواطنين من مالكي العدادات مسبقة الدفع من التلاعب بالعدادات مما يدفعهم للوقوع تحت طائلة القانون.
حملات وزارة الكهرباء لكشف سرقة الكهرباء
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن شن حملات للتفتيش على العدادات مسبقة الدفع لضبط المتلاعبين به، وكذلك المشتركين الذين يستهلكون الكهرباء بشكل منخفض لا يتناسب مع حجم الأجهزة الكهربائية المتواجدة بالوحدة السكنية أو التجارية.
أسباب التفتيش على العدادات مسبقة الدفع
وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه ليس من الطبيعي أن تكون هناك شقة سكنية بها وحدات تكييف واستهلاكها لا يتعدى 200 جنيه، مشيرة إلى أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، وجه بتشكيل فرق للكشف على الاستخدامات المنزلية للاستهلاك الكهرباء وكشف وقائع سرقة التيار، وذلك ضمن جهود الوزارة للقضاء على ظاهرة ارتفاع سرقة التيار على الشبكة الموحدة للكهرباء.
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