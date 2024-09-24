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نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة، اللينك وموعد الظهور

تقليل الاغتراب المرحلة
تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة، فيتو
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زادت معدلات البحث مؤخرا عن عدد موعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، المقرر الإعلان عنها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني خلال ساعات.

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 

وأوضح مصدر بوزارة التعليم العالي أنه من المقرر إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة عقب الانتهاء من كافة المراجعات النهائية وذلك خلال الساعات المقبلة، من خلال الرابط   هنا 

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 

ويقوم الطالب بالاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات من خلال موقع تنسيق الجامعات، بإدخال رقم الجلوس على موقع التنسيق، ويتم إتاحة نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة بالكامل على موقع تنسيق الجامعات فور الإعلان عنها مباشرة. 

واختتم موقع التنسيق الإلكتروني، استقبال طلاب المرحلة الثالثة لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفي حدود النسبة المقررة (10%)، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

موعد إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات 

ويمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب هذه المرحلة.

• سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.

ويبحث عدد من الطلاب عن شروط وقواعد التحويل بين الكليات بعد بدء العام الدراسي وغلق باب التحويلات على موقع التنسيق.

شروط التحويل بين الكليات بعد غلق باب تقليل الاغتراب

وقال مصدر بوزارة التعليم العالي أنه يمكن للطالب التحويل من كلية إلى أخرى بعد سنة، بشرط أن يستكمل الطالب عاما دراسيا كاملا، بالإضافة إلى عدد من الاشتراطات الخاصة بالتحويل بين الكليات أبرزها:

نجاح الطالب، وألا يكون صدر بحقه قرار فصل من الكلية التي يرغب في التحويل منها، وأن يكون حسن السمعة والسير والسلوك، وألا تكون هناك عقوبات تأديبية موقعة عليه، بجانب أن يكون محققًا  لكافة الاشتراطات التي حددها قانون تنظيم الجامعات الحكومية في هذا الشأن، بجانب أن يكون التحويل وفقا للتخصصات المتاحة من قبل الجامعات.

 

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