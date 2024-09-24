الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

الاعتداء على رئيس مركز أبو النمرس أثناء حملة إزالة مخالفات بشبرامنت

أثناء إزالة المخالفة
أثناء إزالة المخالفة

شهدت منطقة شبرامنت بمركز ومدينة أبو النمرس، بمحافظة الجيزة حملة مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف، أسفرت عن إصابة رئيس المركز والمدينة، زينهم إدريس بإصابة طفيفة في الرأس.

وعلمت فيتو من مصادرها أن رئيس مركز مدينة أبو النمرس تعرض للإصابة أثناء عملية إزالة جمالون تم بناؤه بدون ترخيص على أرض زراعية على مساحة 1000م2، حيث قامت قوات الأمن والوحدة المحلية بمساندة رئيس المركز في تنفيذ الحملة، إلا أن ذلك اصطدم بمقاومة من أصحاب التعديات الذين حاولوا منع عملية الإزالة.

وأسفرت الحملة عن إزالة الجمالون المخالف بالكامل، بالإضافة إلى بعض الإشغالات الأخرى التي كانت تعيق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري للمنطقة، وتم التعامل مع بعض المناوشات التي وقعت خلال عملية الإزالة، ما نتج عنها إصابة رئيس المركز بفعل من أحد المخالفين، وتم القبض على المتسببين في المناوشات، وتحرير محضر بالواقعة، وتم القبض عليهم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وتم نقل رئيس المركز إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث تبين إصابته بإصابة طفيفة في الرأس، وقد غادر المستشفى بعد تلقي العلاج.

وأكد مصدر مسئول بمركز ومدينة أبو النمرس، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات محافظ الجيزة بضرورة التصدي للحملات المخالفة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمرافق العامة، مؤكدًا استمرار الحملات المكبرة خلال الفترة المقبلة للقضاء على جميع أشكال التعديات.

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