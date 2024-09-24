مستشار الرئيس للصحة يتوقع ظهور متحور جديد لـ كورونا خلال شهر

متحور كورونا الجديد، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية: إن جميع الفيروسات سواء كورونا وأخواتها أو الأنفلونزا من ضمن خصائصها وصفاتها التحور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: الفيروسات التنفسية عبارة عن كائن حي يريد العيش وكلما تغلب الإنسان على متحور لها يظهر متحور آخر.

متحور كورونا الجديد

وأكد أنه ليس هناك قلق من المتحور الجديد لكورونا وبعد شهر أو أكثر قد يظهر متحور جديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.